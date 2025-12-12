Golpe de 368 MDP a la Delincuencia: Decomisan Sustancias para Drogas en Operativo Frontera Norte

Fuerzas de seguridad dieron un nuevo golpe a la delincuencia organizada en el marco de la “Operación Frontera Norte”: Inhabilitaron 17 áreas de concentración de material para la fabricación de drogas sintéticas en Sinaloa, con afectación de 368 millones de pesos a los grupos criminales.

Lo anterior de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad dado a conocer hoy, 12 de diciembre de 2025.

Según el informe, hasta el momento suman 9 mil 851 personas detenidas en ese operativo especial, desde que comenzó el pasado 5 de febrero en varias entidades del país.

Cabe señalar que los resultados del despliegue de seguridad también incluyen el número de autos, laboratorios clandestinos, sustancias químicas, inmuebles y otros insumos asegurados en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Sinaloa.

En dicho operativo participan las dependencias de seguridad federales:

Secretaría de la Defensa Nacional ( Defensa ).

). Secretaría de Marina ( Semar ).

). Fiscalía General de la República ( FGR ).

). Guardia Nacional ( GN ).

). Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Resultados generales

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, estos son los resultados generales con corte al 11 de diciembre de 2025:

9 mil 851 personas detenidas.

detenidas. 7 mil 322 armas de fuego aseguradas.

de fuego aseguradas. Un millón 251 mil 985 cartuchos de diversos calibres incautados.

de diversos calibres incautados. 33 mil 545 cargadores decomisados.

decomisados. 115 mil175.4 kg de droga asegurados, entre ellos 560 kg de fentanilo .

asegurados, entre ellos 560 kg de . 5 mil 881 vehículos incautados.

incautados. Mil 162 inmuebles asegurados.

Acciones recientes destacadas

Como en cada reporte, las instancias de seguridad también detallaron algunas de las acciones destacadas más recientes, por estado:

Baja California : En Tijuana se detuvo a dos personas y se aseguraron dos armas cortas, tres cargadores, 11 cartuchos y un inmueble.

: En Tijuana se detuvo a dos personas y se aseguraron dos armas cortas, tres cargadores, 11 cartuchos y un inmueble. Sinaloa : En Culiacán se decomisaron tres armas largas, seis cargadores, 140 cartuchos, un vehículo con reporte de robo, una motocicleta y un inmueble. Mientras que en Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Cosalá se localizaron e inhabilitaron 17 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas y se aseguraron 18 mil 220 litros y 275 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, cuatro reactores de síntesis orgánica, cuatro centrifugadoras y dos tanques de gas LP. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 368 millones de pesos.

: En Culiacán se decomisaron tres armas largas, seis cargadores, 140 cartuchos, un vehículo con reporte de robo, una motocicleta y un inmueble. Mientras que en Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Cosalá se localizaron e inhabilitaron 17 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas y se aseguraron 18 mil 220 litros y 275 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, cuatro reactores de síntesis orgánica, cuatro centrifugadoras y dos tanques de gas LP. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 368 millones de pesos. Sonora: En Hermosillo se detuvo a tres personas y se incautaron 51 dosis de metanfetamina, 158 de marihuana y dinero en efectivo. En otra acción en el mismo municipio, se detuvo a una persona y se aseguraron 57 dosis de marihuana y 20 de metanfetamina.

