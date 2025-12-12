Inicio Nacional Seguridad Golpe de 368 MDP a la Delincuencia: Decomisan Sustancias para Drogas en Operativo Frontera Norte

El Gabinete de Seguridad da a conocer los decomisos recientes en el marco del operativo Frontera Norte

Fuerzas de seguridad inhabilitan sitios de concentración de sustancias para drogas sintéticas. Foto: Gabinete de Seguridad

Fuerzas de seguridad dieron un nuevo golpe a la delincuencia organizada en el marco de la “Operación Frontera Norte”: Inhabilitaron 17 áreas de concentración de material para la fabricación de drogas sintéticas en Sinaloa, con afectación de 368 millones de pesos a los grupos criminales.

Lo anterior de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad dado a conocer hoy, 12 de diciembre de 2025.

Según el informe, hasta el momento suman 9 mil 851 personas detenidas en ese operativo especial, desde que comenzó el pasado 5 de febrero en varias entidades del país.

Cabe señalar que los resultados del despliegue de seguridad también incluyen el número de autos, laboratorios clandestinos, sustancias químicas, inmuebles y otros insumos asegurados en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Sinaloa.

En dicho operativo participan las dependencias de seguridad federales: 

  • Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
  • Secretaría de Marina (Semar).
  • Fiscalía General de la República (FGR).
  • Guardia Nacional (GN).
  • Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Resultados generales

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, estos son los resultados generales con corte al 11 de diciembre de 2025:

  • 9 mil 851 personas detenidas.
  • 7 mil 322 armas de fuego aseguradas.
  • Un millón 251 mil 985 cartuchos de diversos calibres incautados.
  • 33 mil 545 cargadores decomisados.
  • 115 mil175.4 kg de droga asegurados, entre ellos 560 kg de fentanilo.
  • 5 mil 881 vehículos incautados.
  • Mil 162 inmuebles asegurados.

Acciones recientes destacadas

Como en cada reporte, las instancias de seguridad también detallaron algunas de las acciones destacadas más recientes, por estado:

  • Baja California: En Tijuana se detuvo a dos personas y se aseguraron dos armas cortas, tres cargadores, 11 cartuchos y un inmueble.
  • Sinaloa: En Culiacán se decomisaron tres armas largas, seis cargadores, 140 cartuchos, un vehículo con reporte de robo, una motocicleta y un inmueble. Mientras que en Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Cosalá se localizaron e inhabilitaron 17 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas y se aseguraron 18 mil 220 litros y 275 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, cuatro reactores de síntesis orgánica, cuatro centrifugadoras y dos tanques de gas LP. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 368 millones de pesos.
  • Sonora: En Hermosillo se detuvo a tres personas y se incautaron 51 dosis de metanfetamina, 158 de marihuana y dinero en efectivo. En otra acción en el mismo municipio, se detuvo a una persona y se aseguraron 57 dosis de marihuana y 20 de metanfetamina.

Con información de N+.

