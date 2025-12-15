Operativo Pez Vela 2025: Caen Más de 50 Presuntos Delincuentes con Droga y Armas en Colima

Como parte del operativo Pez Vela 2025, autoridades detuvieron a más de 50 presuntos delincuentes, quienes portaban droga, armas y dinero en efectivo, durante la última semana, en Colima.

La Secretaría de Marina (Semar) detalló hoy, 15 de diciembre de 2025, en un comunicado, que en total 51 personas fueron detenidas , en diversos puntos estratégicos de los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Cuauhtémoc, en el estado de Colima.

Con dichas acciones, se contribuye “a disminuir conductas delictivas y fortalecer la seguridad de la población”, destacó la Semar.

Además de personal de la Marina, en el arresto de las 51 personas también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Cuauhtémoc.

Noticia relacionada: Homicidio en Ecatepec Hoy: Matan a Balazos a Dos Personas en Colonia Hank González

Decomisan droga, armas y dinero

Durante las acciones del operativo Pez Vela 2025, las autoridades decomisaron el siguiente material:

1,476 dosis y una bolsa con 2,156 kilogramos de metanfetamina.

13 dosis y dos bolsas con 3,788 kilogramos de marihuana.

Un arma larga.

Un arma corta.

113 cartuchos útiles.

Cinco cargadores.

Cuatro inmuebles.

Nueve vehículos.

11 celulares.

35,200 pesos en efectivo.

La Marina subrayó que desde el inicio del operativo Pez Vela, se ha logrado la detención de 329 presuntos generadores de violencia, lo que significa un avance sostenido en la recuperación del orden, la contención de la violencia y la estabilidad, en Colima.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT