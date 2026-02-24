Persiste el Temor en Estados que Sufrieron Jornada Violenta por la Caída del "Mencho".

Después de la jornada violenta que se vivió en varios estados del país, tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mecho", las actividades regresan poco a poco a la normalidad, aunque persiste el temor entre la ciudadanía.

En Tapalpa, Jalisco, se ve a la gente en plazas y autos circular por carreteras cercanas. Este fue el epicentro que detonó el terror ante el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La calma habitual no se ha recuperado y se han registrado remanentes delincuenciales a más de 24 horas de la caída del "señor de los gallos", que estuvo al mando de una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta y considerada narcoterrorista por el gobierno de Estados Unidos.

Sigue el caos y la incertidumbre

En Michoacán, pese a los operativos, grupos armados reactivaron la quema de vehículos en Apatzingán, Aguililla y Coalcomán este lunes 23 de febrero. Durante la jornada violenta del domingo se registró un ataque armado contra la presidencia municipal de Jiquilpan. Un grupo armado llegó y disparó contra el inmueble.

Mientras que en Guanajuato, donde ocurrieron ataques a por lo menos 80 comercios, entre tiendas, farmacias, bancos, además de los bloqueos carreteros en 23 municipios, la ciudadanía está temerosa.

Emanuel, vecino de tienda de conveniencia quemada, describió lo vivido tras el abatimiento del "Mencho".

Todos asustados, oiga, mire, tenemos aquí el taller, tenemos el camión y todo, y la metimos unos allá y otros para acá

El comercio organizado de la capital de Querétaro registró pérdidas estimadas entre 60 y 70 millones de pesos tras el cierre preventivo de establecimientos.

Y en Colima, fueron retirados los 37 vehículos que fueron incendiados por grupos criminales y también comenzó la remoción de escombros en los cinco comercios atacados: dos restaurantes, dos gasolineras y una tortillería.

Julio César López, bolero de oficio, contó la situación de inseguridad:

Toda la gente está en sus casas, se quedaron en sus casas, no hay bancos, no hay nada

Detenidos, ataques y alertas

En Veracruz, se confirmó la detención de cuatro personas que participaron en la quema de unidades y este lunes las clases fueron suspendidas.

Tampoco hubo clases en Acapulco, Guerrero, donde fueron incendiados cuatro vehículos, además del ataque a balazos contra la agencia del Ministerio Público sector Zapata, donde un agente de la Guardia Nacional resultó herido.

Las autoridades militares en Sinaloa implementaron el "Operativo Escudo" para evitar la incursión de grupos armados al estado y permitir el libre tránsito en carreteras.

"Nos tocó de Durango a Mazatlán, pues ahí camiones incendiados, que duramos parados ahí como dos horas", dijo Miguel Villalobos, un motociclista que padeció los narcobloqueos del domingo.

En Chihuahua, las autoridades se mantienen en alerta por las posibles reacciones de grupos criminales afines al Cártel Jalisco Nueva Generación. César Jáuregui, fiscal general de la entidad, descartó algún evento relacionado con los hechos de Guadalajara.

Vuelve la calma

En Juchitán, Oaxaca, la calma volvió tras la jornada violenta, que dejó 14 vehículos incendiados. Más de mil elementos de fuerzas federales y estatales fueron desplegados en la región del Istmo de Tehuantepec.

Natividad Gutiérrez, habitante de Juchitán, dijo que vivieron mucho temor

No pues, claro que hubo miedo, pero no salimos ayer, para nada (...). Pues ya ahorita está tranquilo

En Coahuila, empresas de transporte de pasajeros mantienen suspendidas las corridas hacia la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Tamaulipas, ante la ola de violencia.

