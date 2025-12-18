Plan Michoacán: Detienen a Cinco Personas y Aseguran Dos Artefactos Explosivos

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 18 de diciembre de 2025, sobre la detención de cinco personas, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Mediante redes sociales, el Gabinete de Seguridad indicó que, además de los cinco detenidos, se aseguraron:

Un arma de fuego, 98 cartuchos, 4 cargadores, 2 artefactos explosivos improvisados y 4 vehículos.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a cinco personas y aseguraron un arma de fuego, 98 cartuchos, 4 cargadores, 2 artefactos explosivos improvisados y 4 vehículos.… pic.twitter.com/DxHMApHIHl — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 18, 2025

Las Fuerzas de seguridad realizan patrullajes, recorridos a pie y acciones de proximidad social en huertas de aguacate y limón, así como en empacadoras e industrias cítricas ubicadas en:

Nuevo San Juan Parangaricutiro.

Villa Madero.

Zitácuaro.

Apatzingán.

Buenavista Tomatlán.

Parácuaro.

Múgica.

Lázaro Cárdenas.

Chinicuila.

Felipe Carrillo Puerto.

Noticia relacionada: Detienen a 4 y Aseguran 13 Vehículos y un Artefacto Explosivo en Michoacán

Suman 222 personas detenidas como parte del Plan Michoacán

El Gabinete de Seguridad destacó que del 10 de noviembre al 17 de diciembre, las acciones coordinadas han permitido la detención de 222 personas y el aseguramiento de 89 armas, además de:

Más de 9 mil cartuchos, 462 cargadores, 200 vehículos, 166 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, más de 763 kilos de metanfetamina, 75 kilos de marihuana, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas, así como la inhabilitación de 13 campamentos y 33 tomas clandestinas.

En el operativo participaron elementos de Secretaría de la Defensa Nacional(DEFENSA) y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con autoridades estatales de Michoacán.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar