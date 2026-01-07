Plan Michoacán: Detienen a Otras 12 Personas e Inhabilitan Toma Clandestina

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 7 de enero de 2026, que fueron detenidas otras 12 personas como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; además, las autoridades inhabilitaron una toma clandestina.

Además, los elementos del Gabinete de Seguridad aseguraron un arma de fuego, 17 cartuchos, 11 vehículos y dinero en efectivo.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades locales, detuvieron a 12 personas y aseguraron un arma de fuego, 17 cartuchos, 11 vehículos e inhabilitaron una toma clandestina.



También se realizaron… pic.twitter.com/PmhzAiwzUg — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 7, 2026

Información en desarrollo...

Con información de N+.

RMT