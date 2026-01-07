Plan Michoacán: Detienen a Otras 12 Personas e Inhabilitan Toma Clandestina
N+
Las autoridades mantienen la vigilancia en la zonas de empacadoras de la industria cítrica, en Michoacán, para garantizar la seguridad
COMPARTE:
El Gabinete de Seguridad informó hoy, 7 de enero de 2026, que fueron detenidas otras 12 personas como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; además, las autoridades inhabilitaron una toma clandestina.
Además, los elementos del Gabinete de Seguridad aseguraron un arma de fuego, 17 cartuchos, 11 vehículos y dinero en efectivo.
Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades locales, detuvieron a 12 personas y aseguraron un arma de fuego, 17 cartuchos, 11 vehículos e inhabilitaron una toma clandestina.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 7, 2026
También se realizaron… pic.twitter.com/PmhzAiwzUg
Información en desarrollo...
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Entre Empujones, Así Fue el Rescate de Animales del Refugio Franciscano en Cuajimalpa, CDMX
- De las Calles a las Escuelas: CDMX Transformará Llantas Viejas
- Científicos Descubren 'Ejército' de Bacterias en México, con Potencial Ayuda para la Agricultura
Con información de N+.
RMT