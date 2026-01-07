Inicio Nacional Seguridad Plan Michoacán: Detienen a Otras 12 Personas e Inhabilitan Toma Clandestina

Plan Michoacán: Detienen a Otras 12 Personas e Inhabilitan Toma Clandestina

Las autoridades mantienen la vigilancia en la zonas de empacadoras de la industria cítrica, en Michoacán, para garantizar la seguridad

Foto: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 7 de enero de 2026, que fueron detenidas otras 12 personas como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; además, las autoridades inhabilitaron una toma clandestina.

Además, los elementos del Gabinete de Seguridad aseguraron un arma de fuego, 17 cartuchos, 11 vehículos y dinero en efectivo.

Información en desarrollo...

