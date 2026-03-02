Pronóstico del Tiempo Lunes 2 de Marzo: ¿En Qué Estados Lloverá Fuerte y Dónde Hará Calor?

Para este lunes 2 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en al menos 12 entidades por el acercamiento de un nuevo frente frío, así como una onda de calor en ocho estados.

De acuerdo con el pronóstico, el sistema frontal se aproximará e ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, originando vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Además, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el persistente ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el norte, occidente y sureste del país, incluida la península de Yucatán

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente muy caluroso en la mayor parte del territorio mexicano

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas.

: Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Estado de México y Puebla.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

Video: Llega Primera Onda de Calor al País: Afectará a Estados del Centro y Sur de México.

¿Dónde hará más calor?

Durango (oeste)

Jalisco (centro-sur)

Michoacán (centro y suroeste)

Morelos

Puebla (suroeste)

Guerrero (centro y este)

Oaxaca (sur y este)

Chiapas (oeste)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Sonora, Sinaloa (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

: Sonora, Sinaloa (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo). De 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas en la madrugada en zonas de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

con heladas en la madrugada en zonas de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. De 0 a 5 °C en las sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

Para el Valle de México, se prevé cielo despejado con presencia de bruma, ambiente fresco en la región, y ambiente frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas y descargas eléctricas en el Estado de México, y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Historias recomendadas:

ASJ