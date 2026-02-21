¿Qué Características Tiene el Minisumergible Asegurado con Cocaína en Aguas de Colima?

El Comando Sur se refirió al aseguramiento de un minisumergible en aguas de Colima con 179 bultos de lo que se presume es cocaína, poniéndolo como ejemplo del trabajo entre socios regionales para combatir la delincuencia transnacional.

Desde el jueves el Gabinete de Seguridad indicó que para esta operación se contó con la colaboración de el Comando Norte de los Estados Unidos.

Este viernes, la embarcación artesanal, llegó al puerto de Manzanillo.

Semisumergible

Personal de la Secretaría de Marina informó que la embarcación fue construida de manera artesanal, tiene una proa puntiaguda, cuerpo alargado, mide aproximadamente 15 metros de largo y 3 metros de ancho, la cubierta es color azul y la línea de flotación es color verde para disimularse con el color del mar y evitar ser vistos desde el aire.

Aseguramiento

Para su aseguramiento hubo un despliegue operativo conformado por una patrulla oceánica, dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras.

El semisumergible llegó a las costas del puerto de Manzanillo custodiado por un buque de la Armada de México, quedó asegurado en el muelle de la Sexta Región Naval.

Tiene 3 motores, construido con madera y fibra de vidrio, lo que reduce el eco acústico y el eco radar.

De acuerdo con sus características, puede transportar más de 10 toneladas de estupefacientes y navega a una velocidad de 14 kilómetros por hora.

El semisumergible quedó amarrado a un buque de la Armada de México desde donde personal de Fiscalía General de la República realizará las primeras diligencias.

Con información de Bertha Reynoso

