Reportan un Reo Muerto tras Noche Violenta en Tabasco; Suman 20 Vehículos Incendiados

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, informó este sábado que luego de los disturbios ocurridos el viernes, se restableció la paz.

Explicó que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General del Estado y la Dirección de Seguridad Pública de los municipios para mantener el control de la seguridad en los municipios y Centros de Reinserción Social donde se presentaron los incidentes.

Dijo que en la quema y protestas al interior del Centro de Reinserción Social de Tabasco un reo murió y se iniciaron las investigaciones.

En Tabasco, al menos 20 vehículos fueron incendiados en diferentes carreteras de la entidad.

Se reportaron incendios en la carretera Villahermosa-Cárdenas, Paraíso-Comalcalco, Villahermosa-Frontera y en la carretera al municipio de Nacajuca.

Hernán Bermúdez Requena, director de Seguridad Pública de Tabasco:

Bomberos de la dirección de Protección Civil aplicaron los protocolos de atención a emergencias por los incendios de vehículos.

En redes sociales se pidió a los ciudadanos no salir de sus casas.

Por la tarde se reportó un atentado contra el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quién horas después desmintió que el ataque fuera en su contra.

Hernán Bermúdez Requena, director de Seguridad Pública de Tabasco:

En lo que respecta la información de mi gente yo no fui atacado, en lo que me dicen aquí mi gente que entre dos vehículos se venían pues no sé si bronqueando, encerrándose, hasta que llegan a un punto que yo creo que fue la recta a donde se cierran los vehículos incluso uno está chocado aquí enfrente de una barda