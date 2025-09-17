Resultados Operación Frontera Norte: Suman 7,339 personas detenidas y 95.1 kg de Droga Asegurada
El Gabinete de Seguridad dio a conocer los Resultados de la Operación Frontera Norte al cote de hoy; conoce los detalles
El Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, dio a conocer hoy, 17 de septiembre de 2025, los avances de la Operación Frontera Norte, aplicada entre el 15 y 16 de septiembre, la cual permitió decomisos y detenciones en estados de la frontera y el norte del país.
Desde el inicio del operativo, el pasado 5 de febrero de 2025, las autoridades federales han logrado 7,339 detenciones, el aseguramiento de 5,677 armas de fuego, casi un millón de cartuchos de diversos calibres, además de 95.1 toneladas de droga, 405 kilos de fentanilo. También se han confiscado 4,868 vehículos y 891 inmuebles vinculados a la delincuencia organizada.
El Gabinete de Seguridad también subrayó que todas las acciones se realizan en apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, al tiempo que refrendó el compromiso del Gobierno federal de combatir a los grupos criminales que operan en la frontera norte del país.
Resultados de hoy de la Operación Frontera Norte
La estrategia del Gabinete de Seguridad dejó los siguientes resultados:
- Baja California: en Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito, fueron detenidas tres personas. Se aseguraron un arma corta, 91 dosis de metanfetamina, cannabis en diversas presentaciones, un plantío de marihuana, dispositivos electrónicos y dos vehículos.
- Sinaloa: en Culiacán se detuvo a tres personas, con decomiso de seis armas de fuego, cargadores, cartuchos, un vehículo y un inmueble. En Mocorito, se localizaron 28 kilos de fentanilo y un vehículo.
- Sonora: en Cajeme, se arrestó a dos personas con 299 dosis de metanfetamina y un vehículo. En Nogales, una persona fue detenida con 9.6 kilos de fentanilo, metanfetaminas y un automóvil.
- Nuevo León: en General Escobedo, las fuerzas de seguridad arrestaron a dos personas, uno de ellos menor de edad, con tres armas largas, cargadores, cartuchos, marihuana, metanfetamina, básculas digitales, dinero en efectivo y un vehículo.
