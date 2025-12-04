Resultados Operación Frontera Norte: Suman 9,716 Personas Detenidas y 7,249 Armas Aseguradas
El Gabinete de Seguridad dio a conocer los resultados de la Operación Frontera Norte; hubo un golpe económico al narcotráfico de 186 millones de pesos
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 4 de diciembre de 2025, los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte, que inició el día 5 de febrero. Estas acciones se llevan a cabo con estricto apego al Estado de derecho y pleno respeto a los derechos humanos.
La acumulación de resultados hasta el 3 de diciembre de 2025 muestra la detención de 9,716 personas. Entre los aseguramientos clave que evidencian el combate a la inseguridad y el narcotráfico en el país, se reportan:
- 7,249 armas de fuego.
- 1,237,795 cartuchos de diversos calibres.
- 33,276 cargadores.
- 114,150 kg de droga.
- 549 kg de fentanilo.
- 5,794 vehículos.
- 1,148 inmuebles.
Acciones recientes contra el narcotráfico en entidades del norte
Las acciones de la Operación Frontera Norte han generado un impacto económico al crimen organizado que asciende a 186 millones de pesos. Estos resultados provienen de operativos específicos realizados en varias entidades.
En el estado de Sinaloa, se localizaron e inhabilitaron nueve áreas destinadas a la concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas en Badiraguato, Culiacán y Cosalá. En estos lugares, se aseguraron 8,980 litros y 250 kilos de sustancias destinadas a la elaboración de metanfetamina.
En otra acción distinta en Culiacán, se detuvo a tres personas y se aseguraron cinco kilos de fentanilo. En esa misma ubicación se confiscaron 250 litros de sustancias químicas, dos prensas, dos básculas, una máquina compactadora de pastillas y dos inmuebles.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, se detuvo a dos personas, y se aseguraron dos armas de fuego, 44 cartuchos, 28 dosis de marihuana y un vehículo.
Las acciones en Sonora incluyeron el aseguramiento de armamento y material táctico. En Cajeme, se aseguró una ametralladora, cuatro fusiles, dos placas balísticas, 13 cargadores, 152 cartuchos y 19 cubetas con ponchallantas. Además, en Puerto Peñasco, se detuvo a cinco personas, y se aseguró un arma larga, un cargador, cartuchos, 200 pastillas de fentanilo, seis teléfonos celulares y un inmueble.
