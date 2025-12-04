Resultados Operación Frontera Norte: Suman 9,716 Personas Detenidas y 7,249 Armas Aseguradas

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 4 de diciembre de 2025, los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte, que inició el día 5 de febrero. Estas acciones se llevan a cabo con estricto apego al Estado de derecho y pleno respeto a los derechos humanos.

La acumulación de resultados hasta el 3 de diciembre de 2025 muestra la detención de 9,716 personas. Entre los aseguramientos clave que evidencian el combate a la inseguridad y el narcotráfico en el país, se reportan:

7,249 armas de fuego.

1,237,795 cartuchos de diversos calibres.

33,276 cargadores.

114,150 kg de droga.

549 kg de fentanilo.

5,794 vehículos.

1,148 inmuebles.

Acciones recientes contra el narcotráfico en entidades del norte

Las acciones de la Operación Frontera Norte han generado un impacto económico al crimen organizado que asciende a 186 millones de pesos. Estos resultados provienen de operativos específicos realizados en varias entidades.

En el estado de Sinaloa, se localizaron e inhabilitaron nueve áreas destinadas a la concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas en Badiraguato, Culiacán y Cosalá. En estos lugares, se aseguraron 8,980 litros y 250 kilos de sustancias destinadas a la elaboración de metanfetamina.

En otra acción distinta en Culiacán, se detuvo a tres personas y se aseguraron cinco kilos de fentanilo. En esa misma ubicación se confiscaron 250 litros de sustancias químicas, dos prensas, dos básculas, una máquina compactadora de pastillas y dos inmuebles.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se detuvo a dos personas, y se aseguraron dos armas de fuego, 44 cartuchos, 28 dosis de marihuana y un vehículo.

Las acciones en Sonora incluyeron el aseguramiento de armamento y material táctico. En Cajeme, se aseguró una ametralladora, cuatro fusiles, dos placas balísticas, 13 cargadores, 152 cartuchos y 19 cubetas con ponchallantas. Además, en Puerto Peñasco, se detuvo a cinco personas, y se aseguró un arma larga, un cargador, cartuchos, 200 pastillas de fentanilo, seis teléfonos celulares y un inmueble.

