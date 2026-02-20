Semisumergible Asegurado con Toneladas de Cocaína Llega a Instalaciones de la Marina en Colima

Este viernes, 20 de febrero de 2026, un semisumergible asegurado ayer con 179 bultos de cocaína llegó a la Sexta Región Naval en Manzanillo, Colima.

En el lugar, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) va a realizar las primeras diligencias al interior de la plataforma marina y se va a contabilizar la carga que se estima es de varias toneladas. Se prevé que los trabajos duren varios días.

En el operativo hubo un despliegue operativo conformado por una patrulla oceánica que realizó el aseguramiento, en conjunto con dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras.

La Secretaría de Marina destacó que contó con información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de los Estados Unidos.

¿Qué se sabe del semisumergible asegurado en Colima?

Cabe recordar que la Secretaría de Marina-Armada de México decomisó el navío, se trata de una Embarcación de Bajo Perfil (LPV, por sus siglas en inglés) o semisumergible, en la que navegaban tres tripulantes junto con la droga.

El semisumergible se interceptó a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros aproximadamente), al sur suroeste del puerto de Manzanillo, Colima.

El aseguramiento del semisumergible en Colima representa la tercera embarcación LPV incautada en la presente administración.

La acción fue encabezada por elementos de Marina, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

