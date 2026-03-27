Sheinbaum Niega Intervención por Operativo de Militares de Estados Unidos en Frontera con México

La mañana de hoy, 27 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó intervención por parte de miliares de Estados Unidos que realizaron un operativo en la frontera con México.

Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria nacional fue cuestionada si miembros de las fuerzas armadas estadounidenses ingresaron a territorio mexicano, en la frontera de Nogales, Sonora.

En respuesta, Sheinbaum comentó que los agentes de EUA pasaron alrededor de dos metros, pero indicó que no fue intencional.

Video relacionado: Senado Autoriza Ingreso de Militares de EUA de Cara al Mundial 2026.

“No era alguna cuestión de intervención”

De acuerdo con la presidenta, cuando entraron a territorio nacional, se les pidió de inmediato que regresaran y así lo hicieron.

“Se pasaron como dos metros en la frontera y de inmediato se les pidió que se regresaran y se regresaron. No era alguna cuestión de intervención, no, nada”, dijo.

Con respecto a un grupo de militares de Estados Unidos que ingresaron por la frontera de Nogales, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que se pasaron unos metros durante un operativo, no fue intencional y se retiraron cuando se les solicitó. pic.twitter.com/yx91CmFH1P — NMás (@nmas) March 27, 2026

“Ingreso no fue intencional”

Ante la pregunta expresa de si no hubo ninguna violación por ese acto, Sheinbaum Pardo sostuvo: “No, no hay nada, porque no fue intencional”.

“Sencillamente estaban en un operativo y se pasaron unos metros, y de inmediato se les pidió que se retiraran y se retiraron”, reiteró.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb