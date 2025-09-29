Sheinbaum Revela que Sigue Investigación por Campo de Entrenamiento Ligado a la Luz del Mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy, 29 de septiembre de 2025, que continúan las investigación sobre un presunto campo de entrenamiento ligado a la iglesia de la Luz del Mundo, que fue localizado en Vista Hermosa, Michoacán.

Lo anterior a pesar de que las 38 personas localizadas en el sitio ya fueron liberadas por orden de una jueza, quien reportó irregularidades en la detención y señaló que no había orden de cateo.

Lo que sí es cierto es que estaban pues en un lugar presuntamente de entrenamiento, entonces las investigaciones siguen.

Así lo dijo la mandataria nacional durante su conferencia de prensa diaria, en la que destacó que el Gabinete de Seguridad está investigando el caso.

Video: Liberan a 38 Detenidos, Integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo

Noticia relacionada: Iglesia de La Luz del Mundo, entre Denuncias por Abuso Sexual y la Espera del Fin del Mundo

Liberación de 38 personas

Sheinbaum Pardo recordó que en el presunto campo de entrenamiento había armas reales y réplicas, y que la Fiscalía General de Michoacán realizó la detención de las personas que estaban en el sitio.

Pero los agentes michoacanos posteriormente llevaron a los detenidos a la Fiscalía General de la República (FGR), “dado que había armas de fuego de uso exclusivo”.

Sin embargo, explicó que una jueza definió que no había orden de cateo y que además no corresponden los horarios que se pusieron en la detención.

El Gabinete de Seguridad federal está revisando si este es el caso, si tenía razón la jueza, pero de todas maneras se sigue investigando por qué había este campo de entrenamiento ligado a una iglesia.

Video: ¿Es Legal Que la Iglesia La Luz del Mundo Tenga Un Grupo de Seguridad Entrenado y Armado?

Investigación del caso

La titular del Ejecutivo federal indicó que más allá de la hora de la detención o de problemas con la orden de cateo, “sigue habiendo este hecho”, por lo cual deben continuar las investigaciones.

Añadió que es la primera vez que se encuentra un sitio de este tipo, presuntamente ligado a la citada iglesia.

“Es la primera vez que se encuentra y pues tienen que seguir las investigaciones para poder informar a la gente, incluso, a los que pertenecen a esta iglesia o no pertenecen, pues qué es lo que estaba ocurriendo en este lugar”, dijo.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb