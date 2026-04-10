Southern Seas 2026 Pone a Prueba a Fragata de México y Destructor de EUA en Aguas del Pacífico

Como parte de los esfuerzos de cooperación en seguridad regional, las fuerzas navales de México y Estados Unidos realizaron en marzo el ejercicio conjunto "Southern Seas 2026".

Esta operación de alto nivel tuvo como escenario las aguas del Océano Pacífico, donde unidades de ambos países realizaron maniobras coordinadas para fortalecer la interoperabilidad y la respuesta ante desafíos comunes en alta mar.

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Unidades de élite en acción

El ejercicio destacó por la participación de dos de las embarcaciones de sus respectivas armadas:

Por México: Una fragata de la Armada de México (Secretaría de Marina), diseñada para misiones de vigilancia y defensa de la soberanía.

Por Estados Unidos: Un destructor de la Marina estadounidense, equipado con tecnología avanzada de navegación y combate.

Ambas unidades ejecutaron protocolos de comunicación, formaciones tácticas y simulacros de búsqueda y rescate, lo que permite a las tripulaciones intercambiar mejores prácticas bajo estándares internacionales.

Fortalecimiento de la alianza naval

De acuerdo con la información difundida por la Embajada de los Estados Unidos en México y el Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM), este ejercicio no solo es una prueba técnica, sino un símbolo de la sólida asociación entre ambas naciones.

"Southern Seas 2026" busca mejorar la preparación de los socios regionales para operar de manera conjunta en el mantenimiento de la paz y la seguridad marítima. El adiestramiento conjunto permite que, ante una situación de emergencia real en el Pacífico, las armadas de México y Estados Unidos puedan actuar como una fuerza unificada y eficiente.

Alcance de la cooperación

El USNORTHCOM subrayó que este tipo de interacciones marítimas son fundamentales para la defensa integral de América del Norte. Las operaciones incluyen:

Maniobras de precisión: Coordinación de movimientos a corta distancia entre las embarcaciones.

Seguridad marítima : Vigilancia de rutas comerciales y detección de actividades sospechosas.

: Vigilancia de rutas comerciales y detección de actividades sospechosas. Intercambio técnico: Conocimiento profundo de los sistemas de operación de cada aliado.

Este despliegue en el Pacífico reafirma el compromiso de México y Estados Unidos por mantener una región segura y estable a través del profesionalismo y la capacitación continua de sus Fuerzas Armadas.

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