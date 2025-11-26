SSPC Reporta Desaparición de Dos Elementos Asignados a Labores de Inteligencia en Jalisco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este miércoles 26 de noviembre sobre la desaparición de dos de sus elementos que realizaban labores de inteligencia en Jalisco.

En un comunicado, la dependencia federal a cargo de Omar García Harfuch detalló que los elementos en calidad de "no localizados" llevaban a cabo trabajos de investigación de campo para la desarticulación de células criminales.

Los elementos desaparecidos realizaban labores de inteligencia e investigación para la prevención del delito.

¿Qué se sabe de los elementos desaparecidos?

Según la SSPC, los hechos ocurrieron el martes cuando los agentes se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo con matrícula oficial hasta que perdieron comunicación con ellos.

Como resultado del seguimiento a la ruta que llevaban, la unidad en la que viajaban fue localizada abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan.

Fuerzas federales coordinan acciones para su localización

Por estos hechos, la SSPC subrayó que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y trabaja de manera coordinada con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, para localizar a sus elementos.

De forma paralela, el Gabinete de Seguridad dispuso de todos los recursos a su alcance para esclarecer los hechos y detener a los presuntos responsables de la desaparición de los agentes de la SSPC.

"Las familias de los elementos cuentan con el acompañamiento y el respaldo absoluto de esta institución, que permanece atenta a brindarles el apoyo necesario", comunicó la dependencia a los familiares de sus elementos desaparecidos.

