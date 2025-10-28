Víctor Manuel "N", Esposo de Inés Gómez Mont, Cuenta con Orden de Aprehensión Vigente: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Víctor Manuel “N”, esposo de Inés Gómez Mont, cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, detalló la FGR, Víctor Manuel “N” tiene una orden de aprehensión vigente por defraudación fiscal ante la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR.

Por lo anterior, en su momento, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR solicitó a Interpol que emitiera una ficha roja de localización y la detención internacional correspondiente, la cual fue concedida, publicada y se encuentra vigente.

FGR solicitó extradición

De igual forma, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el trámite ante las autoridades de Estados Unidos para obtener la detención provisional con fines de extradición en este caso.

Desde el 17 de octubre pasado, un juez migratorio estadounidense determinó la deportación de dicha persona, ante lo cual sus abogados, en ese país, recurrieron esa orden de deportación, sobre la cual se pronunciará la autoridad el próximo miércoles 12 de noviembre.

Víctor Manuel “N", se encuentra recluido en las instalaciones migratorias de Miami, Florida.

