Vinculan a Proceso a ‘El Botox’ por Homicidio de Líder Limonero Bernardo Bravo

César Alejandro “N”, alias El Botox, fue vinculado a proceso hoy, 30 de enero de 2026, por su probable responsabilidad en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre de 2025, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

En un comunicado, el órgano autónomo dijo que se presentaron ante la autoridad judicial suficientes datos de prueba científicos y de calidad, por lo que se logró la vinculación a proceso.

Dio a conocer que este viernes se realizó la audiencia inicial de manera virtual, ya que el sujeto se encuentra en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

En esa comparecencia, “el Ministerio Público de la FGE expuso una sólida reconstrucción de los hechos, sustentada en actos de investigación que permitieron establecer, de manera fundada, la posible participación de César Alejandro “N” en el homicidio del dirigente del sector limonero”, afirmó.

Prisión preventiva oficiosa

De acuerdo con la Fiscalía estatal, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso e imponerle la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar; además, fijó plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGE dijo que el crimen se inscribió en un contexto de violencia que impactó directamente a productores y liderazgos del sector citricultor.

Por ello, enfatizó, su esclarecimiento constituye una prioridad institucional para garantizar condiciones de legalidad y seguridad en las regiones productivas del estado.

Detención de El Botox

César Alejandro “N” fue detenido el pasado 22 de enero, durante un operativo interinstitucional realizado en el municipio de Buenavista, en Michoacán.

Luego de las investigaciones, en días pasados fue cumplimentada una orden de aprehensión en reclusión contra el sujeto.

“La Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso de actuar con firmeza, rigor técnico y estricto apego a la legalidad para investigar y perseguir los delitos que atentan contra la vida, la seguridad y la actividad productiva de la entidad, garantizando el acceso a la justicia y el respeto pleno a los derechos humanos”, añadió.

