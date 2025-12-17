Vinculan a Proceso a 'El Yeicob' por Tráfico de Armas e Hidrocarburo

La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso en contra de Jacobo "R", identificado con los alias "Yeicob", "El Lic" y "El Licenciado", por su probable participación en el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de tráfico de armas de fuego e hidrocarburo, con agravante.

Durante la audiencia inicial celebrada este miércoles 17 de diciembre de 2025, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, aportó los datos de prueba necesarios para obtener dicha determinación judicial.

El juez de control también dictó prisión preventiva oficiosa en contra del imputado, por lo que quedó interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, ubicado en el Estado de México.

La FEMDO presentó elementos probatorios que vinculan al detenido con actividades de tráfico ilegal tanto de armamento como de hidrocarburos, delitos asociados a estructuras de delincuencia organizada que operan en territorio nacional.

Conforme a derecho, la autoridad judicial señaló que Jacobo "R" se presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.