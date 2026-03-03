Violencia por Operativo en Jalisco Dejó 2 Operadores Muertos y 200 Vehículos de Carga Quemados.

Al menos 200 unidades de carga fueron incendiadas y dos operadores fallecieron, tras los hechos de violencia por el operativo para la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, informó este lunes 2 de marzo la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Augusto Ramos Melo, presidente de la Canacar, detalló la cuantificación a una semana del caos en 20 estados del país, donde integrantes del grupo criminal robaron vehículos particulares, camiones de transporte público y de transporte de mercancías para realizar más de 250 bloqueos en vialidades.

Lamentó que este tipo de daños no sea cubierto por las aseguradoras. Asimismo, comentó que dos choferes murieron.



"Tenemos cifras de más de 200 vehículos de autotransporte de carga que fueron quemados, dañados y durante estos días pasados. Sin embargo, la cuantificación, sabemos que cuando los queman y esto es causa de vandalismo, no cubre el seguro y eso es algo que todavía más agrava la pérdida", dijo.

"Todavía no nos han terminado de pasar, incluso las mercancías que se transitaban en estos vehículos; tenemos identificados a dos operadores que lamentablemente fallecieron", añadió.

Video: Víctima de Bloqueos en Guadalajara Narra la Experiencia de ser Despojado de su Auto.

¿Dónde hubo más afectaciones?

En conferencia de prensa, durante la toma de protesta como líder de la Canacar, Ramos Melo precisó que los principales estados afectados por la quema de vehículos de autotransporte de carga fueron Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Colima.

Video relacionado: ¿Cuáles Serán las Repercusiones Luego de la Muerte de ‘El Mencho’ Oseguera?

Sobre si se mantienen bloqueos vinculados a hechos delictivos, el presidente de la Canacar dijo que solo había cierres por accidentes.

"El corte a las 9 de la mañana; hace hora y media, cierres totales: en Chiapas es en el tramo de cuota, pero esto es por volcadura de un camión; en Chihuahua, tenemos también un cierre temporal por un incidente múltiple", enlistó.

"Cierres parciales en Cuernavaca-Acapulco también hay un choque múltiple; realmente todos son por un accidente; fuera de esto, todo lo demás, los otros estados lo tenemos en verde", afirmó.

Agregó que en los próximos días se reunirán con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, para abordar el impacto que tendrá la reducción de la jornada laboral de 40 horas a la semana en los operadores de carga.

También agregó que el tema de la seguridad es uno de los pendientes que trabajarán junto con el gobierno federal para evitar el robo al autotransporte de carga.

Historias recomendadas:

Con información de Mónica Garduño

ASJ

