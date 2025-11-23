Hallan 7 Cuerpos en Límites de Zacatecas y SLP; Detienen a 4 Supuestos Agentes de Guardia Civil.

Autoridades de Zacatecas localizaron los cuerpos sin vida de siete personas y detuvieron a cuatro presuntos integrantes de la Guardia Civil de San Luis Potosí, en la zona limítrofe de ambas entidades.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno de Zacatecas, informó que los supuestos arrestados serían responsables de los hechos.

Sin embargo, no precisó si se trató de un enfrentamiento o por qué no se ha verificado la identidad de los identificados como oficiales, quienes estaban a bordo de un vehículo con manchas de sangre.

"Hace unos momentos, la Secretaría de Seguridad Pública me informó que, al realizar actividades propias del operativo permanente “Vigilante Nocturno”, elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata localizaron siete cuerpos sin vida en los límites territoriales de San Luis Potosí y Zacatecas", reportó la noche de este 23 de noviembre.

Video: Hallan 7 Cuerpos y Detienen a 4 Presuntos Miembros de Guardia Civil en Zacatecas.

A unos cuantos metros de distancia, fue localizado un vehículo con manchas hemáticas, a bordo del cual se encontraban cuatro probables responsables que fueron detenidos y que, presuntamente, serían elementos pertenecientes a la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí

Reyes Mugüerza dijo que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Zacatecas y más adelante se brindarán más detalles del caso.

Autoridades de San Luis Potosí no han emitido algún posicionamiento sobre estos hechos para descartar o confirmar que los cuatro asegurados sean elementos de la policía estatal.

ASJ