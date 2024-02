¡Qué no se te pase! La Cuaresma 2024 inicia con el Miércoles de Ceniza, por lo que los feligreses se preparan para la Semana Santa; aquí te decimos qué días no se come carne y por qué.

Noticia relacionada: ¿Qué No Se Puede Hacer el Miércoles de Ceniza en México? Reglas del Inicio de la Cuaresma

De acuerdo con las costumbres cristianas, se lleva a cabo un periodo de 40 días de preparación espiritual, las cuales van de la mano con otras prácticas como ayuno, oración y penitencia.

La Cuaresma 2024 equivale a 40 días. Según Desde la Fe, esto se debe a que es el tiempo en el que Jesucristo pasó en el desierto ayunando y orando antes de comenzar su ministerio público.

De igual forma, dicho número tiene un significado y presentación especial en la Biblia.

Tal es el caso de los 40 días de diluvio en el relato de Noé y los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel por el desierto.

Por esta razón, la cuaresma forma parte de una etapa en el camino a la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Video: Crisis de Agua le ‘Pega’ a la Nueva Viga Previo al Inicio de la Cuaresma

Cuaresma 2024: ¿Qué Días No Se Come Carne?

Durante este periodo, los feligreses se abstienen de ciertos placeres como una forma de “disciplina espiritual”, entre ellos, se encuentra el dejar de comer carne.

¿Qué días no se come carne durante la Cuaresma 2024? Ve por tu calendario, porque aquí te va la lista completa:

14 de febrero (Miércoles de Ceniza)

16 de febrero

23 de febrero

1º de marzo

8 de marzo

15 de marzo

22 de marzo

29 de marzo (Viernes Santo)

Historias recomendadas:



EPP