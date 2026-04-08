Senado Autoriza Salida del Buque Escuela Cuauhtémoc: ¿A Dónde Va el 'Caballero de los Mares'?

Por unanimidad, el pleno del Senado de la República autorizó hoy, 8 de abril de 2026, la salida de 332 elementos que integran la tripulación del Buque Escuela Cuauhtémoc, de la Armada de México, considerado como el Caballero de los Mares.

¿A dónde va el Buque Escuela Cuauhtémoc?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó la aprobación de los legisladores para que la tripulación participe en el crucero de instrucción Pacífico Norte 2026, que se realizará del 15 de julio al 15 de octubre de este año.

Dicho crucero de instrucción forma parte de una estrategia integral de fortalecimiento de la Armada de México, al permitir la formación y capacitación de su personal en escenarios reales de navegación internacional.

El ejercicio contribuye a la consolidación del Estado mexicano mediante la protección de los intereses marítimos nacionales, al tiempo que proyecta una presencia soberana, profesional y constructiva en el ámbito global, según el dictamen aprobado.

Además, contribuye al posicionamiento de México como un país responsable y comprometido con la paz internacional, al fomentar la cooperación y el entendimiento con otras naciones durante su recorrido.

El Buque Escuela Cuauhtémoc, considerado un símbolo de la diplomacia naval mexicana, será el encargado de llevar a cabo la travesía, en la que participarán cadetes y personal naval como parte de su formación profesional.

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✅ Por unanimidad, con 89 votos a favor, se autoriza permitir la salida del país a los 332 elementos que integran la tripulación del Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE-01), para que participen en el crucero de instrucción “Pacífico Norte 2026” del 15 de julio al 15 de octubre de… — Senado de México (@senadomexicano) April 8, 2026

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Con información de Claudia Flores, N+.

RMT