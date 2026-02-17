Comisión del Senado Avala Ingreso de 12 Integrantes del Comando Norte de EUA a México

La Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República aprobó hoy, 17 de febrero de 2026, la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para permitir el ingreso a territorio nacional de 12 integrantes del Comando Norte de Estados Unidos de América (EUA).

El objetivo es que participen en un evento de capacitación del 27 de febrero al 15 de julio de 2026 en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México.

También estarán en el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, así como en la base aérea militar número 4 en Cozumel, Quintana Roo.

El dictamen avalado en la Comisión de Defensa Nacional pasó a votación al pleno del Senado.

Petición del Ejecutivo Federal

La titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Senado una solicitud para autorizar el ingreso de 12 elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Norte de los Estados Unidos.

Lo anterior para participar en el SOF1 “Capacitación MEXSOF (Defensa)”, una capacitación en el Estado de México y en Quintana Roo.

Según el documento enviado a los senadores, el objetivo del evento es desarrollar la compatibilidad y fortalecer las relaciones militares entre las Fuerzas Especiales de México y de los Estados Unidos de América, en temas de adiestramiento.

Particularmente, en patrullaje, procedimientos de liderazgo de tropas, medicina táctica, métodos de comunicación, combate urbano y rural, combate cercano, puntería avanzada, operaciones de francotirador, contra artefactos explosivos improvisados y drones, buceo de combate e infiltración marítima.

Con información de N+.

spb