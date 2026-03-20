Senado de la República Autoriza Salida de Marinos a Estados Unidos

Por unanimidad, el Senado de la República autorizó la salida de territorio nacional a 60 elementos de la Secretaría de Marina.

Participarán en el evento denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se llevará a cabo del 6 de abril al 30 de mayo de 2026, en el Camp Shelby Joint Forces Training Center en Mississippi, Estados Unidos.

Saldrán del aeropuerto de Toluca el próximo 1 de abril.

Al respecto Carlos Lomelí, presidente de la comisión de Marina, indicó:

"Fortalece la preparación operativa de una unidad élite de nuestro Estado mexicano. Hay algo que es fundamental, este intercambio no debilita la soberanía, la fortalece. El propio dictamen lo sostiene con claridad al afirmar que el intercambio de conocimiento robustece la soberanía, el prestigio institucional y la seguridad de las naciones. Profesionalizar a nuestras fuerzas especiales es invertir en la paz, en la seguridad marítima y en la capacidad del Estado para responder a amenazas cada vez más complejas”

Trasladarán equipo táctico y armamento orgánico, sin municiones, a bordo de una aeronave de la Secretaría de Marina.

Camp Shelby Joint Forces Training Center

El Camp Shelby Joint Forces Training Center, en Mississippi, permite entrenamiento de maniobras a nivel de batallón para infantería, ejercicios de pelotón de infantería mecanizada con fuego real, tiro de artillería de campaña y una amplia gama de actividades de apoyo.

Historias recomendadas:

Con información de Claudia Flores

LECQ