Legisladores de todos los partidos reconocieron que la comunidad LGBTI+ debe gozar, como cualquier mexicano, de todos los derechos que otorga la Constitución.

Por lo que aprobaron por unanimidad que cónyuges y personas del mismo sexo en concubinato puedan ser beneficiarias de todos los derechos que les otorga el Seguro Social.

Deberán recibir pensiones, atención médica y servicios de guarderías, entre otros beneficios.

Malú Micher, senadora de Morena, afirmó:

El Estado tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas, por eso el Estado no tiene que decirnos cómo amar, con quién amar, dónde amar ni cómo decidan vivir su vida privada

Se trata de la primera iniciativa que se presentó en esta legislatura del Senado y cuatro años después garantiza que las parejas del mismo sexo no sean discriminadas por su orientación sexual a la hora de reclamar derechos de seguridad social.

German Martínez, senador Grupo Plural y autor de la iniciativa, comentó:

No a la humillación, no a la discriminación, no a distinguir; sí a la pluralidad, sí a la diversidad, sí a reconocernos mutuamente como diferentes. Eso es lo que nos hace grandes y eso es lo que nos hace sociedad: reconocer al otro, aunque piense distinto, aunque crea distinto, aunque prefiera distinto. Lo distinto es lo grande