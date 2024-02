Con el fin de este año 2022 cada vez más cerca, parece preciso señalar si, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), habrá clases el próximo lunes 12 de diciembre.

Además, también te vamos a recordar cuándo comienzan las vacaciones de invierno y cuánto van a durar.

Católicos se dan cita cada 12 de diciembre en la Basílica. Foto: Cuartoscuro.

¿Qué se celebra el 12 de diciembre?

De acuerdo con el Gobierno de México, cada 12 de diciembre se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac. Esta aparición pudo haber sucedido entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 ante Juan Diego.

Por tal motivo, los practicantes del catolicismo se dan cita desde días antes en la Basílica de Guadalupe en grandes peregrinaciones desde distintos puntos del país. Sin embargo, es en la víspera del 12 de diciembre se le cantan las Mañanitas a la virgen, apenas dan las doce de la noche.

El 12 de diciembre no es de asueto obligatorio. Foto: Cuartoscuro.

¿Se suspenden las clases el 12 de diciembre?

La respuesta breve es no: las clases no se suspenden para los estudiantes que cursan sus estudios en preescolar, primaria y secundaria. Por ende tendrán que presentarse en sus escuelas con normalidad el lunes 12 de diciembre, por lo que, no habrá puente vacacional.

El último día sin clases fue el pasado viernes 25 de noviembre, cuando se llevó a cabo la última junta de Consejo Técnico Escolar de este 2022.

Ya no hay más días inhábiles en el calendario de la SEP. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno?

La SEP estableció que será el próximo lunes 19 de diciembre cuando comiencen las vacaciones de invierno para los estudiantes de educación básica. Además, éstas tendrán una duración mayor con respecto a años anteriores debido a que se realizará un Taller de Formación Continua para Docentes.

De tal manera que los estudiantes tendrán tres semanas de vacaciones y volverán a sus salones de clases el lunes 9 de enero.