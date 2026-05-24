¿SEP Suspende Clases Mañana 25 de Mayo 2026? Estos Estudiantes No Tendrán Actividades Escolares

En medio de uno de los meses de mayores días de descanso, es común que algunos padres de familia tengan dudas de cómo va el calendario escolar o si se suspenden las clases mañana, pero para sorpresa de muchos, este lunes 25 de mayo 2026 no habrá actividades escolares para ciertos estudiantes. En N+ te decimos quiénes son y si la SEP suspende clases de manera general.

Y es que, de cara a un nuevo puente antes de que concluya el mes, comienza la etapa de cierre de actividades del ciclo escolar, con el registro de calificaciones y las últimas evaluaciones, periodo de gran relevancia para estudiantes y docentes.

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¿SEP suspende clases mañana 25 de mayo 2026?

No, en esta ocasión, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha marcado en el calendario escolar, ni ha anunciado de manera extraordinaria la suspensión de actividades.

De acuerdo con lo programado, será hasta el próximo viernes 29 de mayo 2026 cuando se suspendan las clases, aunque no las tareas de los docentes y administrativos, pues habrá junta de Consejo Técnico Escolar.

Finalmente, el ciclo escolar concluirá el 15 de julio 2026 a nivel nacional, aunque por motivos climáticos en algunos estados terminará antes, además de entidades y zonas donde habrá paro nacional de maestros.

¿Quiénes no tienen clases este lunes?

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que iniciarán, de manera general, un paro nacional de actividades a partir del 1 de junio 2026, como protesta ante la falta de respuesta a sus demandas:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para recuperar un sistema de pensiones digno.

Aumentos salariales reales del 100% (rechazando el 9% ofrecido).

Cancelación de las reformas educativas.

Sin embargo, la sección 22 de la organización magisterial anunció que iniciarán la huelga desde este lunes 25 de mayo 2026. Por ello, los docentes que integran dicho grupo, que es la representación del estado de Oaxaca, no tendrán clases.

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