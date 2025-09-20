Sheinbaum Afirma que el Pueblo de México Puede Pedirle Cuentas al Poder Judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el pueblo de México puede pedir ahora cuentas al Poder Judicial por haberlo elegido.

Y ahora somos el único país del mundo orgullosamente que elegimos a los tres poderes de la Unión, ahora elegimos también de manera directa al Poder Judicial, a jueces, a magistrados, y a ministros. Y eso va a ser mucho mejor para el país, porque no van a responder a unos cuantos. Ahora responden al pueblo y el pueblo puede pedirles cuentas al Poder Judicial. Por eso somos el país más democrático del mundo, cuéstele a quien le cueste, pésele a quien le pese. Por eso, los ojos del mundo están en nuestro país

Fraudes electorales

En su décima visita a Guerrero como presidenta de la República, Claudia Sheinbaum se refirió a los que considera fraudes electorales de la historia reciente de México.

Gobiernos en donde durante 36 años lo que vivió el pueblo de México fue pobreza y desigualdad, acompañado de fraudes electorales, aquí está Félix Salgado que vivió en carne propia los fraudes electorales. 1988, Salinas de Gortari llegó al gobierno con un fraude electoral contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. 2006, Calderón llegó al gobierno con un fraude electoral contra el presidente, entonces dirigente, Andrés Manuel López Obrador

Recursos

En el polideportivo de Chilpancingo, la Presidenta informó los recursos que su gobierno destina al estado en materia social.

¿Saben en total cuántos beneficiarios hay de los Programas de Bienestar en Guerrero? Un millón 460 mil 726 guerrerenses que reciben apoyo directo del gobierno. ¿Y saben cuál es la inversión de estos programas? 35 mil millones de pesos que se distribuyen de manera directa a todo el pueblo de Guerrero

Se trata del tercer fin de semana de rendición de cuentas por parte de la presidenta Sheinbaum.

A la llegada y salida del evento, la Presidenta atendió a la población que se acercaba a la camioneta por una foto, una gestión o un saludo.

Guerrero fue el estado número 17 y busca visitar las 32 entidades antes de cumplir su primer año de gobierno el 1 de octubre.

Historias recomendadas:

Con información de Sarahí Méndez

LECQ