Sheinbaum Habla sobre Alejandra Ang Hernández: “Si Hay Delito Tiene que Ser Investigado”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa matutina de hoy, 8 de enero de 2026, habló sobre el caso de la diputada Alejandra Ang Hernández, resaltó que "si hay delito tiene que ser investigado".

Uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y en la justa medianía, como debe ser. Evidentemente si hay un delito tiene que ser investigado por las fiscalías. No tengo más información, pero vamos a ver si es un tema de fiscalía estatal o de la República.

La morenista fue retenida al intentar pasar a Estados Unidos debido a que llevaba una suma alta de dinero en efectivo, en N+ te detallamos lo qué pasó en Diputada de BC Alejandra Ang Fue Retenida en Frontera de EUA por Exceso de Efectivo Sin Declarar.

