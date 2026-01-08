Inicio Nacional Sheinbaum Habla sobre Alejandra Ang Hernández: “Si Hay Delito Tiene que Ser Investigado”

Sheinbaum Habla sobre Alejandra Ang Hernández: “Si Hay Delito Tiene que Ser Investigado”

|

N+

-

La titular del Ejecutivo Federal señaló que en caso de que haya delito debe ser investigado por las fiscalías

Sheinbaum.

La presidenta Sheinbaum recalcó que en caso de delito debe ser investigado, al abordar el tema de la diputada Ang Hernández. Foto: Facebook, Alejandra Ang

COMPARTE:

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa matutina de hoy, 8 de enero de 2026, habló sobre el caso de la diputada Alejandra Ang Hernández, resaltó que "si hay delito tiene que ser investigado".

Uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y en la justa medianía, como debe ser. Evidentemente si hay un delito tiene que ser investigado por las fiscalías. No tengo más información, pero vamos a ver si es un tema de fiscalía estatal o de la República.

La morenista fue retenida al intentar pasar a Estados Unidos debido a que llevaba una suma alta de dinero en efectivo, en N+ te detallamos lo qué pasó en Diputada de BC Alejandra Ang Fue Retenida en Frontera de EUA por Exceso de Efectivo Sin Declarar.

 

En breve más información.

 

FBPT 

Claudia Sheinbaum Pardo
Inicio Nacional Sheinbaum alejandra ang hernandez diputada morena detenida si hay delito se investigara