Sheinbaum Asegura que Maquinaria para Reconstrucción Seguirá “hasta el Último Momento”

La presidenta Claudia Sheinbaum se trasladó este jueves a zonas afectadas por las lluvias extraordinarias en cinco estados

La presidenta Claudia Sheinbaum visita por cuarta vez Veracruz, luego de las lluvias y posteriores inundaciones en la entidad; realiza recorridos por la zona y específico más detalles sobre las entregas a afectados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó hoy 23 de octubre de 2025 zonas afectadas por las lluvias extraordinarias, y desde Poza Rica, Veracruz, señaló que “la maquinaria continuará hasta el último momento”.

No están solos, vamos a seguir viniendo a Poza Rica, a Álamo, a El Higo, a la sierra. Todos los municipios que tuvieron afectaciones vamos a seguir apoyando.

Las lluvias extraordinarias que se registraron el 9 y 10 de octubre de 2025 ya llevan 79 víctimas mortales y decenas de personas desaparecidas hasta el mediodía de este jueves.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo: "Me voy a trasladar de nuevo a Veracruz hoy, vamos a estar en Poza Rica y en Álamo. Y después vamos a Puebla, vamos a supervisar o a verificar, a visitar, para revisar las labores de limpieza que se están haciendo y también de entrega de apoyos".

Sheinbaum acude a zona devastada por lluvias

Poco después del mediodía de este jueves, Claudia Sheinbaum Pardo acudió a Poza Rica, Veracruz, desde donde dijo que "la maquinaria continuará hasta el último momento".

En el municipio fue recibida por decenas de personas y llegó para supervisar las obras de reconstrucción y apoyo a la población afectada por las lluvias extraordinarias.

Por la mañana de este jueves, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, aseguró que la ayuda ya llega a todas las localidades afectadas, luego de que se pudo establecer comunicación vía aérea o terrestre.

Además, se confirmó del saldo del avance en la apertura de caminos y entrega de apoyos.

Avance de caminos arreglados

  • Hidalgo: 120 de 184
  • Puebla: 29 de 332
  • Veracruz: 27 de 51

Laura Velázquez destacó que van 197 caminos rehabilitados de 288 afectados y aseguró que "el servicio de energía eléctrica está al 99.75% restablecido en los cinco estados: Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz" .

  • Hidalgo 28 municipios con censo en proceso 1634 viviendas censadas
  • Puebla 41 municipios con censo en proceso 115 13 viviendas censadas
  • Querétaro 8 municipios con censo en proceso 2,465 viviendas censadas
  • San Luis Potosí 16 municipios con censo en proceso 9,985 viviendas censadas
  • Veracruz 26 municipios con censo en proceso 53,300 viviendas censadas

Por último, se informó que se han entregado más de 314,944 despensas en los cinco estados y se han aplicado 252,111 vacunas.

