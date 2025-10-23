Sheinbaum Asegura que Maquinaria para Reconstrucción Seguirá “hasta el Último Momento”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó hoy 23 de octubre de 2025 zonas afectadas por las lluvias extraordinarias, y desde Poza Rica, Veracruz, señaló que “la maquinaria continuará hasta el último momento”.

No están solos, vamos a seguir viniendo a Poza Rica, a Álamo, a El Higo, a la sierra. Todos los municipios que tuvieron afectaciones vamos a seguir apoyando.

Las lluvias extraordinarias que se registraron el 9 y 10 de octubre de 2025 ya llevan 79 víctimas mortales y decenas de personas desaparecidas hasta el mediodía de este jueves.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo: "Me voy a trasladar de nuevo a Veracruz hoy, vamos a estar en Poza Rica y en Álamo. Y después vamos a Puebla, vamos a supervisar o a verificar, a visitar, para revisar las labores de limpieza que se están haciendo y también de entrega de apoyos".

Video: Rehabilitación de Caminos en Estados Afectados por Lluvias; Así Va el Avance

Sheinbaum acude a zona devastada por lluvias

Poco después del mediodía de este jueves, Claudia Sheinbaum Pardo acudió a Poza Rica, Veracruz, desde donde dijo que "la maquinaria continuará hasta el último momento".

En el municipio fue recibida por decenas de personas y llegó para supervisar las obras de reconstrucción y apoyo a la población afectada por las lluvias extraordinarias.

Por la mañana de este jueves, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, aseguró que la ayuda ya llega a todas las localidades afectadas, luego de que se pudo establecer comunicación vía aérea o terrestre.

Además, se confirmó del saldo del avance en la apertura de caminos y entrega de apoyos.

Avance de caminos arreglados

Hidalgo: 120 de 184

Puebla: 29 de 332

Veracruz: 27 de 51

Noticia relacionada: ¿Por Qué Pasó Derrame de Pemex en Río Pantepec? Sheinbaum Explica Motivo de Fuga de Hidrocarburo.

Laura Velázquez destacó que van 197 caminos rehabilitados de 288 afectados y aseguró que "el servicio de energía eléctrica está al 99.75% restablecido en los cinco estados: Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz" .

Hidalgo 28 municipios con censo en proceso 1634 viviendas censadas

Puebla 41 municipios con censo en proceso 115 13 viviendas censadas

Querétaro 8 municipios con censo en proceso 2,465 viviendas censadas

San Luis Potosí 16 municipios con censo en proceso 9,985 viviendas censadas

Veracruz 26 municipios con censo en proceso 53,300 viviendas censadas

Por último, se informó que se han entregado más de 314,944 despensas en los cinco estados y se han aplicado 252,111 vacunas.

Historias recomendadas: