Sheinbaum Atribuye Casos de Personas Desaparecidas a la Delincuencia Organizada en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que la desaparición de personas en el país está vinculada principalmente con la delincuencia organizada, mientras que en décadas pasadas se trataba de casos relacionados con el Estado.

Es muy distinto los desaparecidos de los 70 y 80 a lo que vivimos ahora; en aquella época eran desaparecidos políticos, desaparecidos por el Estado mexicano, por tener una posición o por ser luchadores sociales.

Así lo dijo la mandataria nacional hoy, 3 de marzo de 2026, durante su conferencia de prensa mañanera.

Desaparecidos por el Estado

Sheinbaum Pardo expuso que en décadas pasadas, muchos guerrilleros decidieron tomar vías de lucha y tomar las armas, producto de la represión y del autoritarismo en el país.

Mientras que algunos otros luchadores sociales se decidieron por vías pacíficas, pero en ambos casos “fueron desaparecidos por el Estado”.

“En todo caso, unos y otros, si habían cometido un delito, pues deberían de haber sido juzgados en el marco de la ley; pero no, fueron desaparecidos por el Estado”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la desaparición de personas en el país está vinculada con la delincuencia organizada, en comparación con décadas pasadas. pic.twitter.com/451agGRJoM — NMás (@nmas) March 3, 2026

Delincuencia organizada

Al hablar de las diferencias actuales en el caso de los desaparecidos en México, la titular del Ejecutivo federal indicó que hay desaparecidos vinculados con los grupos delictivos.

Por otro lado es la situación que se vive en donde hay desaparecidos vinculados con los grupos delictivos, con la delincuencia organizada principalmente. Hay otros casos que pueden ser pasionales, pero son menores. Lo principal tiene que ver con la delincuencia organizada.

Ante ello, indicó que el Gobierno de México presentará la información respecto al tema, por ejemplo, de cuántas personas hay desaparecidas.

Además, de cómo se hacían los registros antes en comparación con la actualidad, con la finalidad de que se conozca la cantidad de registros que había, en qué condiciones estaban y la dificultad para buscar a una persona.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que, luego de que se diera a conocer el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, se cambió la atención a los colectivos y familiares que buscan a personas desaparecidas. pic.twitter.com/re0z6w7cBu — NMás (@nmas) March 3, 2026

Caso Teuchitlán

Sheinbaum Pardo agregó que a partir del caso Teuchitlán, donde se encontró un lugar de reclutamiento y adiestramiento de jóvenes por parte de la delincuencia organizada, se hicieron cambios.

Recordó que por ese caso se detuvo al responsable y él confesó cómo se reclutaba a los jóvenes, la gran mayoría de ellos de manera voluntaria y otros de manera forzada.

“A partir de ahí tomamos la decisión de cambiar el modelo de atención a los colectivos y a los familiares que buscan a sus hijos, a sus familiares. La alerta que tenemos que hacer para que en el momento en que se denuncie un desaparecido, se alertan todas las fuerzas municipales, estatales y federales, públicas y privadas, para poder encontrar a la persona. Y por otro lado, toda la investigación que tiene que desarrollarse”, indicó.

Con información de N+.

spb