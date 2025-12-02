Sheinbaum Busca al Papa León XIV: Presidenta Informa si se Espera una Visita a México en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó hoy 2 de diciembre de 2025 que está buscando al papa León XIV y habló sobre si se espera la visita del sumo pontífice a México el próximo año.

8 de mayo de 2025. Robert Prevost asumió como el nuevo papa León XIV en El Vaticano, y un día después ofició su primera misa en la Capilla Sixtina, frente a los cardenales.

Robert Prevost asumió como el nuevo papa León XIV en El Vaticano, y un día después ofició su primera misa en la Capilla Sixtina, frente a los cardenales. 12 mayo 2025. Se reveló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregaría una carta al papa León XIV, con un invitación para visitar México.

Se reveló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregaría una carta al papa León XIV, con un invitación para visitar México. 25 julio 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre su reunión con un representante del Vaticano sobre una posible visita del papa León XIV.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre su reunión con un representante del Vaticano sobre una posible visita del papa León XIV. 18 noviembre 2025. El papa León XIV reveló su deseo por visitar México y conocer la Basílica de Guadalupe.

Video: Estos Fueron los 4 Momentos Importantes del Primer Día del Papa León XIV en el Líbano

Sheinbaum habla sobre si el papa XIV visitará México en 2026

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre si hay posibilidades de que el papa León XIV visite México en 2026.

Anuncio: lo estamos buscando para tener una reunión. Hace poco dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, entonces, estamos buscando una llamada (con él para que visite México).

La Presidenta aseguró que "queremos formalizar la invitación" para que el papa León XIV visite México y aclaró que "todavía no hay información de si vendría a la inauguración" del estadio Ciudad de México, en el marco del Mundial de Futbol de la FIFA 2026.

Noticia relacionada: Papa León XIV Lleva Mensaje de Paz y Esperanza a Líbano tras Concluir Visita a Turquía.

Por último, enfatizó: "Sí queremos que venga, le hicimos la invitación", al recordar la carta que le entregó Rosa Icela Rodríguez.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas: