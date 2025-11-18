Sheinbaum Descarta que Alerta de Canadá Aleje a Turistas de México

En su conferencia de prensa de hoy, 18 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó la alerta de viaje emitida por Canadá por inseguridad en México.

Aseveró que no influirá en la visita de turistas a México y que siguen llegando desde diferentes lugares.

Van a seguir llegando, México es hermosísimo. Vamos a averiguar con la embajada de Canadá, pero no sirven de mucho, porque siguen llegando turistas estadounidense, canadienses, europeos, al sureste, al centro a todo el país.

