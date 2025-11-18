Inicio Nacional Sheinbaum Descarta que Alerta de Canadá Aleje a Turistas de México

La presidenta hizo énfasis en que a México siguen llegando turistas desde diferentes lugares

Una mujer habla en micrófono tiene un semblante feliz.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en conferencia de prensa descartó que alerta de viaje influya en visitas a México. Foto: Cuartoscuro

En su conferencia de prensa de hoy, 18 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó la alerta de viaje emitida por Canadá por inseguridad en México. 

Aseveró que no influirá en la visita de turistas a México y que siguen llegando desde diferentes lugares.

Van a seguir llegando, México es hermosísimo. Vamos a averiguar con la embajada de Canadá, pero no sirven de mucho, porque siguen llegando turistas estadounidense, canadienses, europeos, al sureste, al centro a todo el país.

 

