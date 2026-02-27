Sheinbaum Descarta Relación de la Reforma Electoral con el T-MEC

La presidenta Claudia Sheinabum Pardo descartó hoy, 27 de febrero de 2026, que haya una relación entre la Reforma Electoral y la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia de prensa mañanera, realizada hoy desde Sinaloa, la mandataria nacional reiteró que México es un país soberano que define su desarrollo democrático a través de la Constitución.

México es un país soberano y define su desarrollo democrático a través de la Constitución, las leyes y el artículo 39 constitucional, que establece que la soberanía reside en el pueblo. Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra.

Así respondió Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre el tema de la Reforma Electoral y la revisión del T-MEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista alguna relación entre la reforma electoral y la negociación del T-MEC. pic.twitter.com/02xlM86oKv — NMás (@nmas) February 27, 2026

“El Tratado va bien”

La titular del Ejecutivo federal dijo que el Tratado va bien y además habló sobre el panorama económico de México.

“El tratado va bien; tiene sus características, el momento político particularmente que está viviendo Estados Unidos… Estados Unidos tiene este año, en 2026, elecciones en noviembre. Entonces, pues es un año electoral. Ustedes saben que los años electorales siempre pues hay momentos de debate público, pero tenemos la certeza de que se va a mantener”.

Por otra parte, destacó que el Banco de México subió sus expectativas de crecimiento económico del país en el 2026, pero previó que se va a superar.

“Incluso el crecimiento va a ser mayor, porque se va a fortalecer la inversión pública a través de distintos instrumentos, incluida la inversión mixta, en donde de una manera nueva, distinta, participa la iniciativa privada en la construcción de infraestructura”, recordó.

La presidenta Claudia Sheinbaum considera que para ella la reforma electoral es un compromiso cumplido y depende de los legisladores su aprobación. pic.twitter.com/u3IskNAv7N — NMás (@nmas) February 27, 2026

Reforma electoral

En el caso de la Reforma Electoral, dijo que para ella se trata de un compromiso cumplido, y que depende de los diputados y senadores su aprobación.

La gente va a saber quién votó por una o por otra decisión, y la alianza de los partidos pues depende ya de Morena y de los partidos políticos hacia el 27.

Al ser cuestionada si no teme un revés, contestó: “No, al revés, la gente va a decir: la presidenta cumplió. Esto lo tenemos hasta medido en las encuestas”.

