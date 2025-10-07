Sheinbaum Envía Terna al Senado para las Comisiones Antimonopolio y de Telecomunicaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado este martes 7 de octubre 2025, la terna de los integrantes que estarán al frente de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como un cargo en la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

Los 5 perfiles que conformarán el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, propuestos por Sheinbaum, son:

Ledènika Mackenzie Méndez González, doctora en Derecho

María de las Mercedes Olivares Tresgallo, licenciada en Derecho

Adán Salazar Garibay, doctor en Robótica

Tania Villa Trápala, doctora en Electrónica y Telecomunicaciones

Norma Solano Rodríguez, licenciada en Derecho

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); es un órgano desconcentrado adscrito a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Según la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es la Presidenta la encargada de designar de forma directa a las personas que conformarán el Pleno de la CRT, y quienes durarán en su encargo 7 años.

Comisión Nacional Antimonopolio, sustituye a la Cofece

En tanto, también envió la terna para ocupar un cargo en la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), organismo que asumirá las facultades en materia de competencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Andrea Marván Saltiel, presidenta de la Red Internacional de Competencia

Ana María Reséndiz Mora, maestra en Economía

Oscar Alejandro Gómez Romero

Ricardo Salgado Perrilliat

Haide Soledad Aragón Martínez

