Sheinbaum Envía Terna al Senado para las Comisiones Antimonopolio y de Telecomunicaciones
N+
Ahora el Senado tiene 30 días a partir de la presentación de la propuesta para integrar la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional Antimonopolio
COMPARTE:
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado este martes 7 de octubre 2025, la terna de los integrantes que estarán al frente de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como un cargo en la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).
Noticia relacionada: Sheinbaum Reconoce Fuerte Afectación por Arancel a Camiones Pesados: "Vamos a Buscar Acuerdo"
Los 5 perfiles que conformarán el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, propuestos por Sheinbaum, son:
- Ledènika Mackenzie Méndez González, doctora en Derecho
- María de las Mercedes Olivares Tresgallo, licenciada en Derecho
- Adán Salazar Garibay, doctor en Robótica
- Tania Villa Trápala, doctora en Electrónica y Telecomunicaciones
- Norma Solano Rodríguez, licenciada en Derecho
Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); es un órgano desconcentrado adscrito a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Según la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es la Presidenta la encargada de designar de forma directa a las personas que conformarán el Pleno de la CRT, y quienes durarán en su encargo 7 años.
Comisión Nacional Antimonopolio, sustituye a la Cofece
En tanto, también envió la terna para ocupar un cargo en la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), organismo que asumirá las facultades en materia de competencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
- Andrea Marván Saltiel, presidenta de la Red Internacional de Competencia
- Ana María Reséndiz Mora, maestra en Economía
- Oscar Alejandro Gómez Romero
- Ricardo Salgado Perrilliat
- Haide Soledad Aragón Martínez
Historias recomendadas:
- Mikel Arriola y Mariana Gutiérrez, Nuevos Representantes de México en Comisiones de la FIFA
- Hay Nueva Lista de Avenidas Cerradas por Bacheo en Octubre 2025: ¿Cuándo Inician Obras de SOBSE?