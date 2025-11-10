La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje a la Selección Mexicana y a su entrenador, Javier Aguirre, en el marco de los preparativos del Mundial de Futbol 2026, que tendrá su partido inaugural en tierras aztecas.

Durante su conferencia de prensa de hoy, 10 de noviembre de 2025, en el Complejo Cultural Los Pinos, la mandataria nacional pidió al entrenador y a los jugadores que piensen en el gran país que representan.

Este lunes, el Gobierno federal presentó el llamado Mundialito Social y dio a conocer detalles del evento deportivo, en compañía del director ejecutivo de la FIFA en México, Jurgen Mainka Ruiz.

Noticia relacionada: FIFA Confía en Plan de Seguridad de México para Mundial 2026: “Estamos Muy Confiados”.

El mensaje de Claudia Sheinbaum

Durante el evento en Los Pinos, la presidenta de México deseó mucha suerte tanto al entrenador como a los futbolistas de la Selección Mexicana.

Además, les mandó un mensaje en el que les pidió pensar en el país que representan, que, dijo, tiene un pueblo excepcional.

Primero, mucha suerte, desearles siempre. Y segundo, que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representan. México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional, y cada vez que toquen la cancha que piensen en eso, en nuestra historia, en lo que representamos, en el gran país que somos.

“En la cancha representan no solamente a su persona o a la selección per se, sino están representando a un país, entonces la mejor de las suertes y que siempre piensen en México”, agregó.

Noticia relacionada: Selección Mexicana Revela la Playera Para el Mundial 2026.

FIFA confía en plan de seguridad

Por su parte, Jurgen Mainka Ruiz dijo que la FIFA está muy confiada en el plan de seguridad del Gobierno de México para el Mundial de Futbol 2026.

“La oficina de FIFA México lleva ya tres años trabajando con el Gobierno federal y todos los órdenes de Gobierno en el tema de seguridad; estamos muy seguros, muy confiados, de que los protocolos y todos los planes que se están implementando para el Mundial darán el marco de seguridad para todos los aficionados, todos los equipos y todos los árbitros en el 2026”, dijo.

Además, aseguró que nunca ha estado en duda la decisión de que el partido inaugural del evento sea en México.

“Esta decisión se dio cuando se anunció el calendario hace como 10 meses y nunca ha estado en duda que aquí es la inauguración, el 11 de junio en el estadio Ciudad de México”, puntualizó.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb