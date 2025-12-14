Sheinbaum Recorre El Nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil en Ciudad Juárez

Este domingo 14 de diciembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum, supervisó el Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de Paraje Oriente, que apoyará a madres trabajadoras con o sin seguridad social.

Dicho complejo, albergará a 250 niñas y niños desde 43 días de nacidos y hasta cuatro años.

La obra presenta 95 por ciento de avance; será inaugurada a mediados de enero 2026. Habrá mil planteles en todo el país.

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Presidencia

