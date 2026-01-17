Sheinbaum Se Reúne con Economistas para Hablar del Crecimiento y Fortaleza Económica de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que sostuvo una reunión con economistas en Palacio Nacional para dialogar sobre el crecimiento y la fortaleza económica del país.

A través de su cuenta de X, la mandataria señaló que el encuentro se llevó a cabo con una visión enfocada en el bienestar, la prosperidad compartida y la justicia social, como ejes centrales para el desarrollo económico de México.

Estabilidad y solidez

Sheinbaum ha enfatizado en múltiples ocasiones que, pese a un entorno global desafiante y un ritmo de crecimiento moderado, la economía mexicana mantiene estabilidad y solidez, apoyada en un modelo que prioriza el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleo y la reducción de la desigualdad.

Ha defendido que, aunque el crecimiento del PIB ha sido menor al esperado, indicadores como el empleo y la inversión extranjera reflejan resultados positivos y que los esfuerzos de su gobierno —incluido el denominado Plan México para atraer inversión y aumentar la producción nacional— están dando frutos con base en una economía “más justa e incluyente”.

Además, Sheinbaum ha rechazado visiones negativas sobre el panorama económico, argumentando que las tensiones comerciales globales y factores externos, más que políticas internas, explican las limitaciones en el crecimiento, y se muestra confiada en que 2026 mostrará mejores resultados.

