Sheinbaum se Reúne con Ministros de Comercio y Agricultura de Canadá

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con integrantes del gabinete del primer ministro de Canadá, Mark Carney, como parte del seguimiento al acuerdo de entendimiento entre ambos países.

Durante el encuentro, la mandataria mexicana dialogó con el ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc, así como con el titular de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y ampliar las oportunidades de intercambio comercial.

La reunión se llevó a cabo en el marco de la visita a México de una delegación conformada por más de 400 empresarios canadienses, quienes buscan estrechar relaciones económicas e identificar nuevas áreas de inversión.

Para continuar el acuerdo de entendimiento con Canadá, la presidenta de México, @Claudiashein, recibió a integrantes del gabinete del primer ministro, Mark Carney. En Palacio Nacional, conversó con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación,… pic.twitter.com/moyrO1eAUM — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 18, 2026

Sheinbaum Habla de Desencuentro con Marx Arriaga por Contenido de los Libros de Texto; ¿Cuál Fue la Diferencia?

Ebrard califica de exitosa la reunión

En tanto, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard Casaubón, calificó como muy exitosa la reunión de la Misión Comercial de Canadá con la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete.

A través de una publicación en su cuenta de X, destacó que el encuentro permitió avanzar en el Plan de Acción de Cooperación Económica 2026-2030, cuyo objetivo es impulsar mayores inversiones y generar mejores empleos en ambos países.

De acuerdo con el funcionario, más de 400 empresas participan en el encuentro denominado Misión Comercial de Canadá 2026, reflejo del interés del sector empresarial canadiense por ampliar su presencia en el mercado mexicano y profundizar una relación económica que calificó como histórica.

Historias recomendadas: