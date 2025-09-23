Socios del Llamado ‘Señor de los Buques’ Presumían Ganancias y Lujos con Impunidad

Entre las personas señaladas por su presunta participación en el tráfico multimillonario de hidrocarburos desde Estados Unidos a México, destacan personajes que ostentaban sus ganancias y lujos con absoluta impunidad.

Entre los implicados se encuentran socios del llamado ‘Señor de los Buques’, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

En días pasados, el juez primero de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, Mario Jorge Melo Cardoso, amparó de manera definitiva a Roberto Blanco Cantú, 'El Señor de los Buques’ y dejó sin efecto la orden de aprehensión que tenía la Fiscalía General de la República, en su contra desde el pasado 13 de junio.

Desde abril pasado N+ Focus dio a conocer que Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú, ciudadano mexicoestadounidense, es el principal socio de las empresas "Mefra Fletes y Autolíneas Roca", involucradas en el transporte y comercialización de millones de litros de combustible, que llegó de contrabando en buques tanque por los puertos de Tampico y Altamira, Tamaulipas y Ensenada, Baja California, y cuya operación provocó un desfalco que se calcula en 171 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria por evasión de impuestos.

En el mismo expediente penal 216/2025 se investiga al menos a ocho socios accionistas y representantes jurídicos de las empresas "Mefra Fletes y Autolíneas Roca", presuntamente vinculados a los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación, que operaban en Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco.

Video: Vinculados con "El Señor de los Buques" Presumían Lujos Provenientes del Contrabando de Combustible

Empresas fachada

Se les acusa de haber constituido empresas fachada para lavar dinero del contrabando de combustible, que ingresaron desde Estados Unidos a México, con documentos aduanales alterados.

También son acusados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos en Tamaulipas.

Además, fueron denunciados por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y registrar incrementos injustificados en su patrimonio y el de sus familias.

En el expediente penal, la FGR mantiene sujeto a proceso a Héctor Manuel Portales Ávila, quien habría blanqueado dinero a través de empresas fachada mediante la operación, distribución y venta de combustible en diversas regiones del país.

Héctor Manuel Portales Ávila, apoderado legal de la empresa Mefra Fletes y secretario del Consejo de Administración de Autolíneas Roca, está recluido desde el 24 de agosto en el penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de posesión ilícita de 6 millones de litros de diésel y gasolina.

El expediente penal revela que la red de empresas administradas por Héctor Manuel Portales Ávila y Roberto Blanco Cantú trabajaron con integrantes del crimen organizado para obligar a los dueños de gasolineras a comprar el hidrocarburo que ingresó de contrabando a territorio mexicano.

La FGR documentó que Portales Ávila realizó diversos viajes internacionales y posee propiedades en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Guanajuato, además, tiene una flotilla de 163 vehículos registrados a su nombre y que son propiedad de "Mefra Fletes".

Portales Ávila ostentaba una vida de lujos en México y en el extranjero y en medios sociales presumió ser dueño de un Ferrari y un Lamborghini, valuados en más de 10 millones de pesos.

Héctor Manuel Portales Ávila, mexicoamericano de 39 años de edad, nació en Chicago, Illinois y con domicilio en el municipio de Ébano, San Luis Potosí, donde era propietario de una tienda de abarrotes, hace unos años intentó ser alcalde de Ébano, sin conseguirlo. Se mudó a Tampico y Monterrey donde se convirtió en uno de los principales operadores de Blanco Cantú, 'El Señor de los Buques'.

La Fiscalía General de la República ha pedido al juez sentencias de entre 12 y 17 años de prisión contra los detenidos por participar en la red criminal de contrabando de combustible.

Historias recomendadas:

Con información de Fátima Monterrosa y Alejandra Barriguete, N+ Focus

LECQ