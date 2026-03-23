SRE Cancela Cargo de Cónsul Honorario de Filipinas Martín Camarena de Obeso

En el Diario Oficial de la Federación se publicó que el cónsul honorario adscrito en Guadalajara Martín Camarena de Obeso, fue cesado del cargo desde el 2 de marzo pasado, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores

"Cancelación de la autorización definitiva número uno, expedida al señor Martín Camarena de Obeso, cónsul honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Guadalajara".

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Señaló que por acuerdo del Ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso, quien estuvo adscrito como Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

El documento publicado en el DOF indica que dicho cargo lo dejó de ejercer con fecha del dos de marzo de 2026, "se dispuso la cancelación de la autorización definitiva número 1, la cual se le había otorgado el 27 de febrero de 2002.

¿Quién es Martín Camarena de Obeso?

Camarena de Obeso fue nombrado en el cargo el pasado 27 de febrero de 2002, bajo el Gobierno de Vicente Fox.

Fue ratificado en el cargo el año pasado.

De acuerdo con reportes, Martín Camarena de Obeso sería socio de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, la cual fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ya que forma parte de un esquema fraudulento vinculado al Cártel Jalisco.

El 19 de febrero pasado, la OFAC informó:

Se sanciona al entramado empresarial de Rivera Miramontes, que está compuesto por 13 empresas. Dos de las empresas, Punto 54, SA de CV y ​​High Land Park, SA de CV , afirman operar en la industria del turismo. Otras tres empresas afirman dedicarse a actividades inmobiliarias: Colinas Proyectos Y Construcciones, SA de CV , Ornitorrinco Inmobiliaria, SA de CV , y VG Desarrollos De La Bahia, SA de CV . Además, cuatro de las empresas supuestamente operan en el sector de servicios financieros: Deep Blue Desarrollos, S. de RL de CV , Deep Blue Servicios, SA de CV , Estrategia PVR, S. de RL de CV y ​​Reef Administracion. Avanzada, S. de RL de CV.

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