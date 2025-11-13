Pensión Bienestar Noviembre: Suspenden Apoyo a Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años por Este Motivo

En pleno mes de pago se dio a conocer la suspensión del apoyo que otorga la Pensión para hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad, por tal motivo acá te decimos por qué se va detener y qué pasará con los depósitos que faltan en noviembre 2025, para todos los beneficiarios que cuentan con registro y tarjeta para cobrar.

Además de la nota donde te dimos a conocer el calendario de pagos Bienestar de noviembre 2025, anteriormente también te contamos si habría registro a la pensión para mujeres y hombres de 30 a 64 años este mes.

¿Por qué se suspende el apoyo de la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años en noviembre 2025?

Para el próximo lunes 17 de noviembre se da a suspender el pago de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, debido a que ese día es festivo y de descanso obligatorio en todo el país, por el conmemorativo del Aniversario de la Revolución Mexicana 2025.

Esto quiere decir que todas las mujeres y hombres que forman parte de la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad y que faltan de pago en noviembre, van a tener que esperar a que les caiga su apoyo económico de 3,200 pesos.

¿Qué pasará con el pago de Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años?

Pese a la suspensión temporal, la dispersión del último pago de la Pensión Bienestar para discapacitados se va a reanudar el martes 18 de noviembre 2025. De ahí y hasta el próximo día 27 del mismo mes las letras que van a cobrar son las siguientes:

Letra M : Martes 18 de noviembre 2025.

: Martes 18 de noviembre 2025. Letras N, Ñ, O : Miércoles 19 de noviembre 2025.

: Miércoles 19 de noviembre 2025. Letras P, Q : Jueves 20 de noviembre 2025.

: Jueves 20 de noviembre 2025. Letra R : Viernes 21 y Lunes 24 de noviembre 2025.

: Viernes 21 y Lunes 24 de noviembre 2025. Letra S : Martes 25 de noviembre 2025.

: Martes 25 de noviembre 2025. Letras T, U, V : Miércoles 26 de noviembre 2025.

: Miércoles 26 de noviembre 2025. Letras W, X, Y, Z: Jueves 27 de noviembre 2025.

Es importante recordar que el apoyo para discapacitados se otorga de forma universal para mujeres y hombres de 0 a 64 años que vivan en los 24 estados donde se firmó el convenio para la universalización de la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad. En el resto de entidades, las personas de 30 a 64 años pueden recibir la ayuda económica de 3,200 pesos si viven en municipios o localidades indígenas, son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.

