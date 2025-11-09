Suspenden Pago de Pensión Bienestar en Noviembre 2025: ¿Cuándo Pausarán la Dispersión de Apoyos?

Mientras se lleva a cabo la última dispersión de apoyos del Bienestar de 2025, se ha confirmado que se suspenderá el pago de la Pensión Bienestar en noviembre, pero ¿cuándo será dicha pasta? ¿Qué letras serán las afectadas? En N+ te damos a conocer todos los detalles.

Como debes saber, este mes la Secretaría del Bienestar realiza la dispersión de los pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre. Esto sucede mientras se distribuyen también las tarjetas de la Pensión de Mujeres de 60 a 64 años.

¿Cuándo se suspende el pago de la Pensión Bienestar en noviembre 2025?

De acuerdo con el calendario de pagos de noviembre, los depósitos se suspenderán el próximo lunes 17 de noviembre 2025.

Luego del fin de semana en el que no hay distribución de apoyos, será el lunes cuando no se realice el pago debido al día festivo oficial con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, que pese a ser el 20 de noviembre, se adelanta.

¿Qué letras se verán afectadas por la suspensión de pagos de la Pensión Bienestar?

Hasta el momento, las letras que han cobrado su apoyo de Adultos Mayores, Mujeres de 60 a 64 años, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras son las siguientes:

Letra A: Lunes 3 de noviembre 2025.

Letra B: Martes 4 de noviembre 2025.

Letra C: Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre 2025.

Letras D, E, F: Viernes 7 de noviembre 2025.

No obstante, las letras que se verán afectadas por la suspensión son de la M en adelante, ya que se retrasará un día su pago. Por ello, te recomendamos tomar previsiones si tú perteneces a dichp grupo de beneficiarios.

Así se llevará a cabo la dispersión:

Letra M: Viernes 14 y martes 18 de noviembre 2025.

Letras N, Ñ, O: Miércoles 19 de noviembre 2025.

Letras P, Q: Jueves 20 de noviembre 2025.

Letra R: Viernes 21 y Lunes 24 de noviembre 2025.

Letra S: Martes 25 de noviembre 2025.

Letras T, U, V: Miércoles 26 de noviembre 2025.

Letras W, X, Y, Z: Jueves 27 de noviembre 2025.

