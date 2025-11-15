Pensión Mujeres Bienestar 2025: Suspenden Pagos a las Beneficiarias Este Día de Noviembre 

La Pensión Mujeres Bienestar tendrá una suspensión de pagos en estos días, así que para que sepas toda la información y tomes previsiones sí es que estás esperando el dinero, te damos los detalles.

Como te hemos informado, la distribución de pago, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, comenzó desde el lunes 3 de noviembre. Las beneficiarias reciben así el último depósito del año.

Esta dispersión sigue el orden de la primera letra de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada beneficiaria y va dirigida a mujeres de 60 a 64 años en las 32 entidades federativas del país. El programa otorga a cada participante 3 mil pesos bimestrales, depositados a través de la tarjeta Bienestar.

¿Por qué se suspenden pagos a las beneficiarias este día de noviembre?

Las autoridades del programa informaron sobre la suspensión de pagos el lunes 17 de noviembre para todas las pensiones, incluida la Pensión Mujeres Bienestar.

La pausa se debe a que ese día es asueto por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana que se recorre en esa fecha.

Los depósitos se retoman al día siguiente, para así respetar el calendario oficial publicado.

¿Qué letras del calendario siguen de cobrar la Pensión Mujeres Bienestar a partir del 18 de noviembre?

A continuación enlistamos las letras y los días que faltan de recibir el pago de noviembre de la Pensión Mujeres Bienestar.

Letra M: martes 18 de noviembre.

Letra N, Ñ, O: miércoles 19 de noviembre.

Letra P, Q: jueves 20 de noviembre.

Letra R: viernes 21 de noviembre.

Letra R: lunes 24 de noviembre.

Letra S: martes 25 de noviembre.

Letra T, U, V: miércoles 26 de noviembre.

Letra W, X, Y, Z: jueves 27 de noviembre.

Quienes tengan preguntas o requieran aclaraciones sobre la Pensión Mujeres Bienestar pueden llamar a la Línea Bienestar (800 639 42 64) o utilizar los canales de la Secretaría de Bienestar para disipar cualquier duda.

