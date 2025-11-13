Suspensión de Pago de Bienestar Noviembre 2025: ¿Quiénes Cobran y Cuántos Días Quedan? Letras

Confirmado. El pago de la Pensión Bienestar será suspendido temporalmente, pero no te preocupes, porque los depósitos continuarán a partir del martes 18 de noviembre y en N+ te decimos, cuántos días quedan de dispersión y quiénes cobran.

Los depósitos a beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y Programa para el Bienestar de Hijos de Madres Trabajadoras se hacen a través del Banco del Bienestar.

El Calendario de Pagos de Noviembre de 2025 avanza de forma escalonada, y de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del derechohabiente. Por lo que ya te hemos adelantado a quiénes pagan el viernes 14 y el martes 18 de noviembre, cuando se retomen los depósitos.

¿Por qué suspenderán el pago de la Pensión Bienestar el 17 de noviembre 2025?

De acuerdo con la calendarización de los pagos, el próximo lunes 17 de noviembre no habrá depósitos. La fecha coincide con el día de descanso obligatorio por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre, contemplado por la Ley Federal del Trabajo.

Tras esta suspensión temporal, el martes 18 de noviembre de 2025 continuarán los pagos para los beneficiarios del bienestar. Ese día corresponderá cobrar a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra "M".

Recuerda que los sábados y domingos tampoco hay dispersión de recursos, éstos sólo se depositan en días hábiles.

¿Cuántos días quedan del depósito de la Pensión Bienestar y quiénes cobran?

Recuerda que la dispersión de este mes será la última que recibas en tu Tarjeta del Bienestar este año, dado que corresponde al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Posterior al lunes, restan 7 días de pago, toda vez que el último día que abarca el Calendario de la Secretaría del Bienestar es el jueves 27 de noviembre. A continuación hallarás las letras que les toca depósito.

Miércoles 19 de noviembre toca pago a apellidos que inician con N, Ñ y O

toca pago a apellidos que inician con Jueves 20 de noviembre toca pago a apellidos que inician con P y Q

toca pago a apellidos que inician con Viernes 21 de noviembre toca pago a apellidos que inician con R

toca pago a apellidos que inician con Lunes 24 de noviembre toca pago a apellidos que inician con R

toca pago a apellidos que inician con Martes 25 de noviembre toca pago a apellidos que inician con S

toca pago a apellidos que inician con Miércoles 26 de noviembre toca pago a apellidos que inician con T, U y V

toca pago a apellidos que inician con Jueves 27 de noviembre toca pago a apellidos que inician con W, X, Y y Z

¿Cuándo caerá el próximo pago de Pensión Bienestar?

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México será la dependencia encargada de dar a conocer el nuevo calendario de pagos para 2026, sin embargo se prevé que en enero se realice el primer depósito de este apoyo económico.

Los primeros días del primer mes del año se anunciará cómo transcurrirán los depósitos del bienestar correspondiente al primer bimestre del año enero-febrero 2026.

