Temblor en México Hoy: Sismo Magnitud 4.0 Sacude Manzanillo, Colima, este Lunes 6 de Abril 2026

La tarde del 6 de abril se registró un sismo de magnitud 4.0 en Manzanillo, Colima. Según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 11.9 kilómetros.

El sismo se registró a las 18:53 de la tarde. Cabe señalar que el temblor se ubicó a 13 kilómetros al este de Manzanillo.

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Al respecto, la Dirección de Protección Civil de Manzanillo reportó que hasta el momento no se reportaban daños ni heridos por el sismo:

“Hasta el momento, no se tienen reportes de afectaciones derivadas de este evento. Se invita a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales”.

Cabe recordar que las costas de Colima, de cara al océano Pacífico, están entre las de mayor sismicidad del país. Este estado fue epicentro de uno de los peores temblores ocurridos en México en el siglo XXI.

El 21 de enero del 2003 se registró un sismo de magnitud 7.6. El terremoto destruyó más de 2 mil viviendas y afectó a otros 6 mil inmuebles. El siniestro cobró 29 vidas y dejó al menos 300 heridos.

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