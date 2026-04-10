Tiembla en México Hoy 10 de Abril 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Viernes

Este viernes 10 de abril de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados en las últimas horas en la República Mexicana, el lugar en el que ocurrieron y su magnitud, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Además, te compartimos los consejos de expertos sobre cómo actuar en caso de temblor y qué debe contener tu mochila de emergencia. ¡Toma nota!

Temblores hoy 10 de abril

Según información del Sismológico Nacional, este viernes 10 de abril sólo han ocurrido hasta el momento dos sismos en el país:

00:33 horas: Sismo magnitud 4.0 a 36 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas .

Sismo magnitud 4.0 a 36 km al noroeste de Cintalapa, . 00:41 horas: Sismo magnitud 4.2 a 47 km al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz

Noticia relacionada: ¿Qué Pasa en tu Cuerpo Cuando Suena la Alerta Sísmica? Experto UNAM Explica Respuesta Corporal.

Mochila de emergencia

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la mochila de emergencia ayuda a sobrevivir las primeras horas del desastre. Por lo cual, recomendó prepararla con los siguientes artículos:

Linterna : El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas.

: El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas. Radio sin internet, TV ni redes de telefonía : Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones.

: Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones. Agua : Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.

: Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas. Alimentos no perecederos: Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.

Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía. Ropa abrigadora: Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.

Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan. Encendedor o cerillos.

o cerillos. Silbato : Es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

: Es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado. Fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB.

o guardados en un USB. Copia de las l laves de tu casa

Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

Elabora tu propio Plan de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Cenapred, este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detecta y reduce riesgos

Paso 2: Diseña rutas de evacuación

Paso 3: Toma la mejor decisión

Paso 4: Realiza simulacros

Noticia relacionada: Así Funciona la Mesa Vibradora de la UNAM para Estudiar Impacto de Sismos en México.

1. Detecta y reduce riesgos

Este paso consiste en revisar el estado de la construcción de tu casa, el mantenimiento de las instalaciones (agua, gas, luz) y el mobiliario, (libreros, repisas). Las autoridades recomiendan:

Atornilla o sujeta los muebles que puedan llegar a caerse.

Revisa los peligros que puedan presentarse en los alrededores de tu hogar: casas cercanas a transformadores de energía, casas en laderas, cercanas a ríos o cables cercanos.

2. Diseña rutas de evacuación

En este paso, se deben diseñar las salidas más próximas y seguras. Para ello puedes elaborar un croquis sencillo de tu casa y alrededores.

Anota las observaciones sobre los posibles riesgos , así como las recomendaciones para reducirlos (mover mesa, fijar librero, sujetar lámpara, mover macetas, etc.).

, así como las recomendaciones para reducirlos (mover mesa, fijar librero, sujetar lámpara, mover macetas, etc.). Indica en color rojo en el croquis los daños y averías que encuentres.

y averías que encuentres. Ubica las sustancias inflamables almacenadas, tanques de gas, tomas eléctricas, etc.

almacenadas, tanques de gas, tomas eléctricas, etc. Marca otros elementos de peligro , como alcantarillas o registros sin tapa, desniveles en el piso, salientes de muros, rejas, cables tendidos.

, como alcantarillas o registros sin tapa, desniveles en el piso, salientes de muros, rejas, cables tendidos. Señala las rutas de evacuación y marca el lugar más seguro dentro y fuera de casa.

dentro y fuera de casa. Mide el tiempo que necesitas para llegar a los sitios seguros.

3. Toma la mejor decisión

En este paso, el Cenapred recomienda preguntarte primero a qué peligro estás expuesto: deslizamiento de laderas, sismo, incendio, ciclón tropical, inundaciones, entre otros.

Y entonces debes consultar las recomendaciones específicas de cada momento: antes, durante y después del impacto de un fenómeno.

4. Realizar simulacros

“Un simulacro es un ensayo o práctica acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia”, explicó y recomendó realizar estos ejercicios de protección civil periódicamente.

Indicó que las ventajas de realizarlos son:

Comprobar anticipadamente si las acciones de preparación son eficientes.

Permite corregirlas para estar bien entrenados y poder actuar correctamente ante desastres.

Fomenta la cultura de protección civil entre la familia y la comunidad.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb