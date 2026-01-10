Inicio Nacional Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 4.5 Sacude Cabo San Lucas en Baja California Sur

Hasta el momento no se reportan daños en infraestructuras

Sismo en México hoy. Foto: SSN

Esta mañana del 10 de enero, se registró un sismo de magnitud 4.5 con epicentro en Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas lesionadas.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:44 horas, con una profundidad de 5 kilómetros, lo que provocó que fuera perceptible en distintas zonas del municipio de Los Cabos.

 

Autoridades de Protección Civil informaron que, tras el evento, se activaron los protocolos de monitoreo y se realizaron recorridos preventivos para descartar afectaciones en infraestructura, viviendas o servicios básicos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la calma, mantenerse informada a través de fuentes oficiales y contar con un plan de emergencia familiar ante posibles réplicas, aunque estas no siempre ocurren.

