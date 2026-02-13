Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 13 de Febrero de 2026
Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México
Este viernes 13 de febrero de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados en las últimas horas en la República Mexicana: ¿Dónde ocurrieron y cuál fue su magnitud?
Además, te compartimos los consejos de expertos sobre cómo actuar en caso de temblor y qué debe contener tu mochila de emergencia. ¡Toma nota!
- ¿Sabías qué? Hasta las 20:00 horas del 12 de febrero, suman 6 mil 792 réplicas del temblor magnitud 6.5 registrado el 2 de enero en San Marcos, Guerrero.
Temblores hoy 13 de febrero
Según información del Sismológico Nacional, este viernes 13 de febrero ya ocurrió un temblor en el país:
- 00:03 horas: Sismo magnitud 4.7 a 86 km al suroeste de Ometepec, Guerrero.
SISMO Magnitud 4.7 Loc 86 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 13/02/26 00:03:12 Lat 16.08 Lon -98.91 Pf 12 km pic.twitter.com/DcLRbgGryi— Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 13, 2026
¿Qué hacer en caso de sismo?
Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:
- En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.
- En la calle: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.
- En un edificio: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.
- En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.
Mochila de emergencia
Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:
- Linterna
- Radio sin internet
- Agua envasada
- Alimentos no perecederos
- Ropa abrigadora
- Encendedor o cerillos
- Un silbato
- Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB
- Copia de las llaves de casa
- Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico
