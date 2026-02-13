Inicio Nacional Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 13 de Febrero de 2026

Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 13 de Febrero de 2026

Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México

Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo.

Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro

Este viernes 13 de febrero de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados en las últimas horas en la República Mexicana: ¿Dónde ocurrieron y cuál fue su magnitud?

Además, te compartimos los consejos de expertos sobre cómo actuar en caso de temblor y qué debe contener tu mochila de emergencia. ¡Toma nota!

  • ¿Sabías qué? Hasta las 20:00 horas del 12 de febrero, suman 6 mil 792 réplicas del temblor magnitud 6.5 registrado el 2 de enero en San Marcos, Guerrero.

Temblores hoy 13 de febrero

Según información del Sismológico Nacional, este viernes 13 de febrero ya ocurrió un temblor en el país:

  • 00:03 horas: Sismo magnitud 4.7 a 86 km al suroeste de Ometepec, Guerrero.

Noticia relacionada: Primer Simulacro Nacional 2026: ¿Cómo Activo la Alerta en mi Celular?

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

  • En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.
  • En la calle: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.
  • En un edificio: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.
  • En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.
  • Noticia relacionada: Así Funciona la Mesa Vibradora de la UNAM para Estudiar Impacto de Sismos en México.

Mochila de emergencia

Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:

  • Linterna
  • Radio sin internet
  • Agua envasada
  • Alimentos no perecederos
  • Ropa abrigadora
  • Encendedor o cerillos
  • Un silbato
  • Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB
  • Copia de las llaves de casa
  • Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico

Con información de N+.

Sismos 2026
