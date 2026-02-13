Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 13 de Febrero de 2026

Este viernes 13 de febrero de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados en las últimas horas en la República Mexicana: ¿Dónde ocurrieron y cuál fue su magnitud?

Además, te compartimos los consejos de expertos sobre cómo actuar en caso de temblor y qué debe contener tu mochila de emergencia. ¡Toma nota!

¿Sabías qué? Hasta las 20:00 horas del 12 de febrero, suman 6 mil 792 réplicas del temblor magnitud 6.5 registrado el 2 de enero en San Marcos, Guerrero.

Temblores hoy 13 de febrero

Según información del Sismológico Nacional, este viernes 13 de febrero ya ocurrió un temblor en el país:

00:03 horas: Sismo magnitud 4.7 a 86 km al suroeste de Ometepec, Guerrero.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 86 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 13/02/26 00:03:12 Lat 16.08 Lon -98.91 Pf 12 km pic.twitter.com/DcLRbgGryi — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 13, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

En la calle: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

En un edificio: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Mochila de emergencia

Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:

Linterna

Radio sin internet

Agua envasada

Alimentos no perecederos

Ropa abrigadora

Encendedor o cerillos

Un silbato

Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB

Copia de las llaves de casa

Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico

Con información de N+.

