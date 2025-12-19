Temblor Hoy en México: Lista de Sismos, Magnitud y Epicentro del Viernes 19 de Diciembre 2025
Entérate aquí de los sismos que se han registrado hoy, en México, así como de su epicentro y magnitud, según datos oficiales del Servicio Sismológico Nacional
De acuerdo con expertos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), diciembre es el mes en el que se registran sismos con mayor frecuencia, en México; en N+, te damos una lista con los temblores que ocurrieron hoy, 19 de diciembre de 2025.
Lista de temblores de hoy
El Sismológico Nacional reportó varios sismos registrados este viernes, algunos de ellos microsismos, en Baja California Sur. En este listado, nos centraremos en los temblores que superaron la magnitud 4.
Chiapas
En Chiapas, un sismo con epicentro en Ciudad Hidalgo alcanzó magnitud de 4.7, a las 03:13 horas.
SISMO Magnitud 4.7 Loc 92 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 19/12/25 03:13:10 Lat 14.25 Lon -92.88 Pf 16 km pic.twitter.com/o6zYQa7Edb— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 19, 2025
Oaxaca
En Oaxaca, ocurrió un sismo magnitud 4.1, con epicentro en Matías Romero, a las 01:44 horas de la madrugada de hoy.
