Inicio Nacional Temblor Hoy en México: Lista de Sismos, Magnitud y Epicentro del Viernes 19 de Diciembre 2025

Temblor Hoy en México: Lista de Sismos, Magnitud y Epicentro del Viernes 19 de Diciembre 2025

Entérate aquí de los sismos que se han registrado hoy, en México, así como de su epicentro y magnitud, según datos oficiales del Servicio Sismológico Nacional

Bocina de alerta sísmica en Ciudad de México

Bocina de alerta sísmica en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

De acuerdo con expertos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), diciembre es el mes en el que se registran sismos con mayor frecuencia, en México; en N+, te damos una lista con los temblores que ocurrieron hoy, 19 de diciembre de 2025.

Lista de temblores de hoy

El Sismológico Nacional reportó varios sismos registrados este viernes, algunos de ellos microsismos, en Baja California Sur. En este listado, nos centraremos en los temblores que superaron la magnitud 4.

Chiapas

En Chiapas, un sismo con epicentro en Ciudad Hidalgo alcanzó magnitud de 4.7, a las 03:13 horas.

Oaxaca

En Oaxaca, ocurrió un sismo magnitud 4.1, con epicentro en Matías Romero, a las 01:44 horas de la madrugada de hoy.

